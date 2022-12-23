"Ми вже не боїмося, досить": представник України на Євробаченні-2023 TVORCHI підкорили мережу потужним треком у дуеті з alyona alyona (відео)

Переможці Нацвідбору випустили міні-альбом, до якої увійшла спільна композиція з реперкою

Український дует TVORCHI, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі, випустив спільний трек із популярною реп-виконавицею alyona alyona. Пісня була написана ще до початку повномасштабної війни, але від того не втратила актуальності.

Кліп на трек "Досить" опубліковано на Youtube-каналі TVORCHI у п’ятницю, 23 грудня. Трек із alyona alyona – це одна з чотирьох робіт з нового міні-альбому дуету під назвою Heart of Steel, який артисти присвятили нескореності українців.

Як відзначають TVORCHI, композиція з alyona alyona прозвучала вперше наживо в грудні минулого року на сольному концерті реперки, проте зараз набула нових актуальних смислів.

У тексті пісні йдеться про те, що поки нас ігнорують і сивіють коси, терпінню приходить кінець.

"І вже достатньо відстояли притиснуті, голі, босі

На виду

Ми вже не боїмося, досить"

Коментатори схвально оцінили новий трек та хвалять одного з учасників дуету Джеффрі за чудову українську мову.

Шанувальники хвалять нову дуетну пісню

"EP Heart of Steel ми присвячуємо незламності кожного з нас, нескореності українців, людей зі сталевою волею та серцями. У міні-альбом увійшло 4 треки – у кожному з них наші особисті емоції та переживання, здобуті за останні 10 місяців", — йдеться у публікації на Instagram-сторінці дуету.

Зазначимо, що до альбому увійшов і однойменний сингл Heart of Steel — саме він звучатиме на Євробаченні-2023, яке відбудеться у Великій Британії від імені України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тернопільський дует TVORCHI був заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом з Нігерії Джеффрі Кенні. У нацвідборі на Євробаченні артисти пробували свої сили кілька разів. За їхніми словами, перемога у 2022 році була для них дуже несподіваною.