"Не думали, що виграємо": TVORCHI відреагували на свою перемогу у Нацвідборі на "Євробачення-2023"

Представники України на Євробаченні подякували тим, хто зараз на фронті

Популярний український гурт TVORCHI, який переміг у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2023", дав перше інтерв’ю після оголошення результатів голосування.

Своїми першими емоціями музиканти поділилися просто на сцені. За словами учасника колективу Андрія Гуцуляка, він не готувався разом із солістом Джеффрі Кенні до промови, адже чоловіки не думали, що здобудуть перемогу. При цьому артисти вдячні своїм шанувальникам, які не пошкодували їм свого голосу, а також тим, хто зараз на війні звільняє країну від російських окупантів.

"Ми не думали, що виграємо. Але ми хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, кожному, хто слухає музику і кожному, хто зараз бореться на фронті. Тому що це важливо", — сказав Андрій Гуцуляк.

Сам Джеффрі Кенні українською мовою вигукнув "Слава Україні!", після чого пролунали гучні оплески від глядачів у залі та зіркового журі.

Артисти пообіцяли, що зроблять усе по максимуму, щоб гідно представити Україну 2023 року в Ліверпулі (Велика Британія).

Нагадаємо, що суддями Нацвідбору у 2022 році стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала та фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна.

Ведучі Нацвідбору – фіналістка "Євробачення-2021" солістка групи Go_A Катерина Павленко, призерка "Євробачення-2013" співачка Злата Огнєвіч та незмінний коментатор конкурсу, ведучий Тимур Мірошниченко. Цього року конкурс отримав нового музичного продюсера – лідера гурту Pianoбой, музиканта Дмитра Шурова.