Нацвідбір на Євробачення 2023: онлайн-трансляція фіналу (відео)
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Українці разом із суддями Національного відбору визначать представника від України на Євробаченні-2023
У суботу, 17 грудня 2022 року, в Києві відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2023, який проходитиме від імені нашої країни у Ліверпулі (Велика Британія). З-поміж десяти учасників глядачі та журі оберуть того, хто представлятиме Україну на 67-му популярному в усьому світі конкурсі.
Розповідаємо, коли розпочинається Національний відбір на Євробачення, де дивитися Нацвідбір онлайн, як голосувати за фаворити і хто бореться за право стати представником країни після тріумфу Kalush Orchestra. Всі подробиці фіналу Нацвідбору дізнавайтеся у текстовій трансляції на сайті "Телеграф".
Національний відбір на Євробачення пройде в Києві. Концерт вирішено влаштувати в укритті, дані про місце проведення не розголошується. Початок Нацвідбору – 17:00 17 грудня. Фіналістами конкурсу стали десятеро учасників. Конкурсанти представили 5 пісень українською та 5 пісень англійською мовою. Напередодні фіналу відбулося жеребкування, яке визначило порядковий номер виступу кожного з артистів.
Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору 17 грудня:
- Moisei — "I'm Not Alone"
- OY Sound System — "Ой, тужу"
- DEMCHUK — "Alive"
- Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- FIINKA — "Довбуш"
- KRUTЬ — "Колискова"
- Tember Blanche — "Я вдома"
- Angelina — "Stronger"
- 2TONE — "Квітка"
- TVORCHI — "Heart Of Steel"
Суддями Нацвідбору у 2022 році стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка і переможниця "Євробачення-2016" Джамала і фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Журі цього року українці обирали самотужки за допомогою голосування у "Дії".
Ведучі Нацвідбору – фіналістка "Євробачення-2021" солістка групи Go_A Катерина Павленко, медна призерка "Євробачення-2013" співачка Злата Огнєвіч і незмінний коментатор конкурсу, ведучий Тимур Мірошніченко. Цього року конкурс отримав нового музичного продюсера — лідера гурту Pianoбой, музиканта Дмитра Шурова.
Нацвідбір на Євробачення-2023: де дивитися онлайн
Транслювати Національний відбір у прямому ефірі безкоштовно буде низка платформ.
Пряму трансляцію можна дивитися:
- на телеканалі "Суспільне Культура"
- сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення"
- Ютуб-каналі "Євробачення Україна"
- Фейсбук-сторінці "Євробачення Україна"
- слухати прямий ефір на "Радіо Промінь"
- у застосунку "Дія", обравши "Дія.ТБ" та канал "Суспільне Культура".
Як проголосувати на Нацвідборі 2023
Переможця фіналу Нацвідбору визначатимуть журі та глядачі. Перше місце посяде той артист, який сумарно отримає найбільше балів. Проголосувати на Нацвідборі Євробачення 2023 можна двома способами – у "Дії" та через SMS, причому як з України, так і з-за кордону.
Як голосувати на Нацвідборі у додатку "Дія":
- авторизуйтесь у застосунку;
- натисніть Послуги — Опитування;
- виберіть одного з 10 кандидатів.
Або ж надішліть SMS-повідомлення на номер, який продемонструють на екрані під час прямого ефіру. Зауважимо: голосувати треба лише тоді, коли ведучі оголосять про старт голосування.
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