Нацвідбір на Євробачення 2023: онлайн-трансляція фіналу (відео)

Українці разом із суддями Національного відбору визначать представника від України на Євробаченні-2023

У суботу, 17 грудня 2022 року, в Києві відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2023, який проходитиме від імені нашої країни у Ліверпулі (Велика Британія). З-поміж десяти учасників глядачі та журі оберуть того, хто представлятиме Україну на 67-му популярному в усьому світі конкурсі.

Розповідаємо, коли розпочинається Національний відбір на Євробачення, де дивитися Нацвідбір онлайн, як голосувати за фаворити і хто бореться за право стати представником країни після тріумфу Kalush Orchestra. Всі подробиці фіналу Нацвідбору дізнавайтеся у текстовій трансляції на сайті "Телеграф".

Національний відбір на Євробачення пройде в Києві. Концерт вирішено влаштувати в укритті, дані про місце проведення не розголошується. Початок Нацвідбору – 17:00 17 грудня. Фіналістами конкурсу стали десятеро учасників. Конкурсанти представили 5 пісень українською та 5 пісень англійською мовою. Напередодні фіналу відбулося жеребкування, яке визначило порядковий номер виступу кожного з артистів.

Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору 17 грудня:

Moisei — "I'm Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тужу"

DEMCHUK — "Alive"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

FIINKA — "Довбуш"

KRUTЬ — "Колискова"

Tember Blanche — "Я вдома"

Angelina — "Stronger"

2TONE — "Квітка"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

Суддями Нацвідбору у 2022 році стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка і переможниця "Євробачення-2016" Джамала і фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Журі цього року українці обирали самотужки за допомогою голосування у "Дії".

Ведучі Нацвідбору – фіналістка "Євробачення-2021" солістка групи Go_A Катерина Павленко, медна призерка "Євробачення-2013" співачка Злата Огнєвіч і незмінний коментатор конкурсу, ведучий Тимур Мірошніченко. Цього року конкурс отримав нового музичного продюсера — лідера гурту Pianoбой, музиканта Дмитра Шурова.

Нацвідбір на Євробачення-2023: де дивитися онлайн

Транслювати Національний відбір у прямому ефірі безкоштовно буде низка платформ.

Пряму трансляцію можна дивитися:

Як проголосувати на Нацвідборі 2023

Переможця фіналу Нацвідбору визначатимуть журі та глядачі. Перше місце посяде той артист, який сумарно отримає найбільше балів. Проголосувати на Нацвідборі Євробачення 2023 можна двома способами – у "Дії" та через SMS, причому як з України, так і з-за кордону.

Як голосувати на Нацвідборі у додатку "Дія":

авторизуйтесь у застосунку; натисніть Послуги — Опитування; виберіть одного з 10 кандидатів.

Або ж надішліть SMS-повідомлення на номер, який продемонструють на екрані під час прямого ефіру. Зауважимо: голосувати треба лише тоді, коли ведучі оголосять про старт голосування.

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