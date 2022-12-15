Нацвідбір на Євробачення-2023: як проголосувати за улюбленого учасника

На допомогу прийде додаток "Дія"

Найближчої суботи відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору. Цього дня стане відомо, хто з українських виконавців представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", який проходитиме від нашої країни у Ліверпулі (Велика Британія).

"Телеграф" розповідає, як проголосувати за улюбленого музиканта у фіналі Нацвідбору, що відбудеться 17 грудня.

Як голосувати на Нацвідборі

Українці зможуть проголосувати за свого фаворита через програму "Дія". Нагадаємо, що так само обирали цього року членів журі. У народному голосуванні перемогли Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Окрім цього, за улюбленого виконавця можна буде проголосувати, надіславши SMS-повідомлення на номер, який глядачі побачать на екрані під час прямого ефіру.

Дата та учасники Нацвідбору на Євробачення-2023

Фінал Нацвідбору стартує 17 грудня 2022 року о 17:00 у Києві. Конкурс пройде в укритті з метою безпеки всіх учасників, тож захід буде без глядачів.

Загалом у фіналі Національного відбору за можливість представити Україну на міжнародній арені боротимуться 10 артистів: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.

Де дивитись фінал Нацвідбору онлайн

Нагадаємо, що організатори Євробачення ввели нові правила голосування, щоб уникнути плутанини і скандалів, які були у 2022 році. Тепер результати півфіналів залежатимуть лише від глядачів (а не комбінації голосів журі та глядачів, як це було з 2009 року). Більше того, зможуть голосувати навіть ті країни, які не беруть участі.