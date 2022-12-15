Нацотбор на Евровидение-2023: как проголосовать за любимого участника

На помощь придет приложение "Дія"

В ближайшую субботу состоится долгожданный финал Национального отбора. В этот день станет известно, кто из украинских исполнителей представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", которое будет проходить от нашей страны в Ливерпуле (Великобритания).

"Телеграф" рассказывает, как проголосовать за любимого музыканта в финале Нацотбора, которое состоится 17 декабря.

Как голосовать на Нацотборе

Украинцы смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія". Напомним, что так же выбирали в этом году членов жюри. В народном голосовании победили Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Кроме этого, за любимого исполнителя можно будет проголосовать, отправив SMS-сообщение на номер, который зрители увидят на экране во время прямого эфира.

Дата и участники Нацотбора на Евровидение-2023

Финал Нацотбора стартует 17 декабря 2022 года в 17:00 в Киеве. Конкурс пройдет в укрытии в целях безопасности всех участников, поэтому мероприятие будет без зрителей.

Всего в финале Национального отбора за возможность представить Украину на международной арене будут бороться 10 артистов: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.

Где смотреть финал Нацотбора онлайн

Посмотреть прямой эфир можно будет:

Напомним, что организаторы Евровидения ввели новые правила голосования, чтобы избежать неразберих и скандалов, которые были в 2022 году. Теперь результаты полуфиналов будут зависеть только от зрителей (а не комбинации голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года). Более того смогут голосовать даже те страны, которые не участвуют.