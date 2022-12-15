Нацотбор на Евровидение-2023: как проголосовать за любимого участника
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На помощь придет приложение "Дія"
В ближайшую субботу состоится долгожданный финал Национального отбора. В этот день станет известно, кто из украинских исполнителей представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", которое будет проходить от нашей страны в Ливерпуле (Великобритания).
"Телеграф" рассказывает, как проголосовать за любимого музыканта в финале Нацотбора, которое состоится 17 декабря.
Как голосовать на Нацотборе
Украинцы смогут проголосовать за своего фаворита через приложение "Дія". Напомним, что так же выбирали в этом году членов жюри. В народном голосовании победили Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Кроме этого, за любимого исполнителя можно будет проголосовать, отправив SMS-сообщение на номер, который зрители увидят на экране во время прямого эфира.
Дата и участники Нацотбора на Евровидение-2023
Финал Нацотбора стартует 17 декабря 2022 года в 17:00 в Киеве. Конкурс пройдет в укрытии в целях безопасности всех участников, поэтому мероприятие будет без зрителей.
Всего в финале Национального отбора за возможность представить Украину на международной арене будут бороться 10 артистов: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.
Где смотреть финал Нацотбора онлайн
Посмотреть прямой эфир можно будет:
- На канале "Общественное Культура",
- В Facebook канала "Общественное вещание",
- На сайте "Общественное Евровидение",
- На YouTube канале "Евровидение Украина",
- В приложении "Дія".
Напомним, что организаторы Евровидения ввели новые правила голосования, чтобы избежать неразберих и скандалов, которые были в 2022 году. Теперь результаты полуфиналов будут зависеть только от зрителей (а не комбинации голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года). Более того смогут голосовать даже те страны, которые не участвуют.