Масштабное нововведение на Евровидении-2023: как теперь будет проходить голосование

Результат одного из важных этапов отбора будут определять только зрители

На песенном конкурсе Евровидение, который в 2023 году будет проходить от имени Украины в Великобритании, введены новые правила голосования. Организаторы расширили полномочия зрителей и список стран, которые смогут проголосовать.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса во вторник, 22 ноября. Европейский вещательный союз (EBU) объявил о двух серьезных нововведениях, которые будут действовать на Евровидении-2023.

Что изменилось в правилах голосования на Евровидении:

Результат полуфинала будут определять только зрители (то есть не комбинацией голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года).

Голосовать онлайн смогут все страны, даже те, которые не участвуют.

Однако окончательный результат, как и прежде, будет решен суммарно, то есть голосовать будут и зрители, и жюри.

Добавим, что зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать по SMS, телефону или через приложение. Те, кто смотрит трансляцию из других стран, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны

Одна из причин нововведения – неразбериха с голосованием, потому как вокруг подсчетов голосов в 2022 году возник ряд скандалов. Тогда Грузия и Азербайджан заявили, что отдали 12 баллов от жюри Украине, хотя в эфире самый высокий балл ушел Великобритании.

В 2023 году 37 стран будут бороться за победу на 67-м конкурсе песни Евровидение, который пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Национальный отбор на Евровидение-2023 состоится в Украине уже 17 декабря 2022 года, тогда мы узнаем, кто же будет представлять нашу страну на конкурсе после блестящей победы Kalush Orchestra. Уже известно, кто вошел в финал Нацотбора.