Тур по США и встреча со Шварценеггером: лидер Kalush Orchestra Олег Псюк о жизни после Евровидения

О лидере The Rasmus и Шварценеггере, деньгах и туре по Америке – обо всем этом в интервью с Олегом Псюком

Звезда украинской группы Kalush Orchestra, засиявшая после победы с песней "Стефания" в Евровидении-2022, не только не угасает, а занимает все более крепкую позицию среди украинских, так и мировых артистов. Украинцы записывают фиты с иностранными музыкантами, в том числе легендарными The Rasmus, общаются с мировыми селебритис, например Арнольдом Шварценеггером, и радуют публику взрывными треками.

О том, как изменилась жизнь талантливого рэпера из города Калуш Ивано-Франковской области после Евровидения и какими новинками порадует группа в ближайшее время, в интервью "Телеграфу" рассказал фронтмен Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк.

- Как изменилась жизнь после победы в Евровидении-2022?

- Она стала более активной. Интервью, участие в благотворительных акциях, концерты. Появилось много новых знакомств с музыкантами из Европы, с которыми есть договоренности о коллаборациях. Все уже слышали наш совместный трек с THE Rasmus, а также Nasze Domy, это тоже фит, но уже с польским музыкантом Szpaku.

- Как изменилась аудитория группы?

- Она стала больше и получила статус международной.

- В каких странах теперь есть ваши поклонники?

- В разных странах Европы и Америке. Начнём с того, что украинцы есть по всему миру, они нас там слушают, делятся со своими иностранными друзьями. Очень приятно, что иностранцы также слушают нашу музыку и подпевают на концертах на украинском языке.

- Вы выступали в самых разных городах мира. Вспомните, пожалуйста, самый запомнившийся вам за рубежом концерт в последнее время?

- Каждый концерт для нас – это взрыв новых невероятных эмоций и встреч с новыми людьми, мы не можем выделить какой-либо город или страну. Если нужно назвать, где нам нравится выступать наиболее, то ответ очевиден – в Украине. Относительно концертов за границей, можем сказать, что всегда рады видеть на них украинцев, пообщаться с ними, услышать нашу соловьиную.

- В чем отличия между выступлениями дома, в Украине и, например, в США, где продолжается тур группы?

- Отличается публика, ведь на концерты приходит много местных жителей, но наших мы всегда замечаем из толпы.

На концерты за границей приходят и украинцы, и местные

- Как проходит тур в Америке? Ваши впечатления?

- Положительно. Америка радует всем — и погодой, и красивыми городами, и крутыми площадками для выступлений, все классно. Мы ощущаем полную отдачу от публики, ее мощную энергетику. Также приятно то, что есть возможность проводить полезные встречи и обсуждать вопросы относительно войны в Украине. Так, мы посетили Арнольда Шварценеггера, были приятно удивлены его гостеприимством, легкостью в общении. Успели зайти в Чикаго в школу, где приняли 200 украинских детей на обучение бесплатно.

- Удается ли доносить до иностранной аудитории месседжи о войне на Украине?

- Да, мы много общаемся с разными людьми и чувствуем их поддержку. Им важно, что происходит в Украине сейчас, и нам встречались только те, кто верит в нашу победу и готов помогать по возможности.

- Сталкивались ли с недоразумением от иностранцев по поводу войны?

- На данный момент нет. Возможно, потому, что у нас крутая аудитория, ведь у людей с хорошим вкусом, как правило, и мысли правильные.

"Доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы"

- Всегда интересно немного поговорить о деньгах. Сейчас некоторые артисты говорят, что доходы очень упали, что не удивительно, потому что во время войны большинство звезд отдают заработанное на помощь армии или гуманитарные нужды. Выросли ли ваши доходы после победы в Евровидении? Известность же должна как-то выражаться в денежном эквиваленте.

- Можем сказать так, доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем нужды бойцов. Поэтому пока что говорить о прибыли не ко времени.

- Вижу, что появились рекламные коллаборации. Расскажите в этом контексте, пожалуйста, куда вкладываете заработанные денежные средства?

- Деньги, если и вкладываются, то в развитие. Записываем новые песни, проводим концертные туры, снимаем клипы – все это требует финансовых вложений. Но мы понимаем, что это необходимо. Наша цель не только заработать, это само собой, но и популяризировать украинскую песню. Мы хотим, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру.

- Каких релизов ждать в скором времени?

- На днях, 4 ноября, мы представили совместный трек с польским исполнителем Szpak под названием "Наши Дома". Песня записана на двух языках соответственно. Нам очень нравится эта работа, надеемся, что она зайдет и нашим слушателям.

- Когда ожидать полноценного релиза трека "Нумо, казаки"? Потому что даже небольшой кусочек танца с Казаком Сиромахой разошелся по сети. Как работалось с Казаком Сиромахой?

- Уже в этом месяце планируем порадовать всех вас этим треком и уже тогда расскажем все об этой работе. Надо только немного подождать, ну и конечно следить за новостями группы на официальных страницах в соцсетях.

- Мастерство вашей группы создавать крутые фиты трудно превзойти. С кем из артистов планируются коллаборации в ближайшее время? Будут ли еще совместные работы с иностранными исполнителями?

- Некоторые фиты вы уже слышали и даже видели клипы на них, а о других коллабах со временем все узнаете. Но одно можем точно сказать – они планируются и будут!

Kalush Orchestra и The Rasmus на съемках клипа

- Как вам работалось и пелось с The Rasmus, с которыми вы записали общий трек In the shadows of Ukraine? Какой в общении Лаури Юлленен?

- Лаури поразил своим профессионализмом, как музыкант, он крутой мэн и у него есть чему поучиться. Также было приятно от общения, оно было легким и дружеским, но мы знакомы еще с Евровидения, еще тогда поняли, что они свои ребята и с ними будет круто поработать вместе.

"Евровидение — только одна из ступенек к успеху"

- Иногда за громкими победами может наступить период застоя. Не боитесь ли, что после победы на Евровидении будет тяжело поражать аудиторию чем-нибудь еще?

- Нет, период после Евровидения уже прошел, и мы до сих пор можем поразить аудиторию. Для этого мы много работаем. Период застоя бывает у тех, кто расслабился и считает, что это окончательная победа. Для нас это только одна из ступенек к успеху, мы не останавливаемся, впереди еще много интересной работы и новых вершин, которые нужно достичь.

- Планируете участвовать еще в каких-то проектах и конкурсах, фестивалях?

- Планируем, конечно, но точно не во время тура. Следите за нашими новостями, скоро все расскажем.

- Кстати, касательно Евровидения. Уже потихоньку приближаемся к Нацотбору. Известны некие участники. Следите ли за новостями о конкурсе? Кто ваш фаворит в этом году?

- На самом деле, у нас не было времени следить за новым конкурсом, к сожалению. Казак Сиромаха подал заявку на участие и насколько мы знаем, что в этом году много талантливых потенциальных участников. Уверены, что жюри отберут достойного представителя и мир будет приятно удивлен очередным талантом из Украины.

- Как вам, к слову, идея с голосованием за жюри Нацотбора в "Діє"?

- Это классная идея для демократической страны. Кандидаты достойны – это радует. Никто не договаривался, за кого голосовать, все будет как на настоящих выборах, каждый решит самостоятельно, кому отдать голос.

- Kalush Orchestra станут специальными гостями MTV EMA 2022, который состоится 13 ноября. Расскажите пожалуйста, что означает это событие для вас?

- Для нас это достаточно знаменательное событие. Мы будем выступать на одной сцене с мировыми звездами. Это круто, как для нашего коллектива, так и для презентации Украины в целом. Номер будет особенным и посвященным Украине. Его режиссурой и постановкой занимается наш друг, украинский хореограф Константин Томильченко, поэтому это будет впечатляюще.

- Как проходит ваш сбор, стартовавший на днях?

- Мы стали послами проекта "Тачка на ТРОутке". Ребята делают крутое дело – ремонтируют грузовики для ВСУ. Мы все больше привыкли к покупке внедорожников и пикапов, но они не закрывают вопрос перевозки личного состава, крупногабаритного оружия и других вещей. Так что мы хотим собрать максимально средств для ремонта этих автомобилей.

- Вы продали победный кубок за значительную сумму (900 тыс. долларов). Что за нее удалось закупить?

- Деньги потратили на приобретение трех крутых беспилотников для ВСУ.

- Уже несколько раз группа объявляла благотворительные акции. Сколько денег удалось собрать всего?

- Мы не считали общую сумму. В последний раз, 24 августа, нам удалось получить за сутки 5 млн гривен.