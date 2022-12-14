Стало известно, кто станет ведущими Нацотбора на Евровидение 2023

Среди тройки ведущих — две финалистки "Евровидения"

Уже в эту субботу, 17 декабря, украинцы определятся, кто представит нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", которое от имени Украины пройдет в Великобритании в Ливерпуле. А помогать координировать процесс выбора, а проще говоря ведущими Национального отбора стали — финалистка "Евровидения 2021", солистка группы Go_A Екатерина Павленко, еще одна финалистка "Евровидения" только в 2013 году, певица Злата Огневич, и несменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко.

Об этом организаторы шоу сообщили на сайте "Суспильного" 14 декабря. Напомним, что для безопаности всех участников конкурса, финал Нацотбора будет проходить в укрытии.

"В этом году будет особый Нацотбор, и я рада, что меня пригласили стать частью этого уникального мероприятия, которое состоится в условиях войны, несмотря ни на что" — отметила Екатерина Павленко.

А Тимур Мирошниченко признается, что никак не мог пропустить все, что связано с Евровидением, ведь этот песенны конкурс уже давно стал частью его жизни. Ведущий является постоянным комментатором как "Детского Евровидения", так и "взрослого". Также Тимур отметил, что в это году очень сильный состав финалистов.

"Мне очень нравится состав финалистов этого года. Во-первых, они все актуальны. Просто посмотрите свои плейлисты и вы увидите именно эти имена. Во-вторых, они все разные. То есть, каждый найдет для себя любимую песню. В-третьих, они подлинные. Настоящие артисты, патриоты, бойцы своего фронта. Уверен, что нас ждет один из самых крутых отборов в нашей истории" — говорит Мирошниченко.

Ранее "Телеграф" писал, что организаторы Евровидения ввели новые правила голосования, чтобы избежать неразберих и скандалов, которые были в 2022 году. Теперь результаты полуфиналов будут зависеть только от зрителей (а не комбинацией голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года). Более того смогут голосовать даже те страны, которые не участвуют.