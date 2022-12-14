Нацотбор на Евровидение 2023: где и когда смотреть

Уже в эту субботу Украина определится со своим представителем на конкурсе

"Традиционно" участника, который будет представлять Украину на международном конкурсе Евровидение, украинцы определяли в феврале. Однако война внесла свои коррективы в планы, и конкурсанта от нашей страны мы будем выбирать уже в декабре. Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании в Ливерпуле.

Финал Нацотбора состоится уже в эту субботу 17 декабря 2022 года в Киеве, сообщает suspilne.eurovision в Instagram. Более того, конкурс пройдет в укрытии в целях безопасности всех участников.

Напомним, что в финале Национального отбора за возможность представить Украину на международной арене будут бороться 10 артистов: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.

Где и когда смотреть Нацотбор Евровидения-2023

Трансляция Нацотбора на Евровидение 2022 начнется на всех платформах "Суспильного" в 17:00. Его "традиционно" будут транслировать на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

Отметим, что производством телеверсии финала Национального отбора на Евровидение в 2023 году занимается ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН". В этом году "Суспильне" также отказалось сотрудничать с каналом СТБ.

Нацотбор на "Евровидение 2023" от Украины: что известно

Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения украинцы определили с помощью онлайн-голосования. По итогам опроса в состав жюри включены три артиста – Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя .

. К участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Язык песни — любой, кроме русского.

Новый музыкальный продюсер конкурса в 2023 году — лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров.

Все заявки потенциальных участников принимались до 15 октября 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что организаторы Евровидения ввели новые правила голосования, чтобы избежать неразберих и скандалов, которые были в 2022 году. Теперь результаты полуфиналов будут зависеть только от зрителей (а не комбинацией голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года). Более того смогут голосовать даже те страны, которые не участвуют.