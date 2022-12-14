Нацвідбір на Євробачення 2023: де і коли дивитись

Вже цієї суботи Україна визначиться зі своїм представником на конкурсі

"Традиційно" учасника, який представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, українці визначали у лютому. Однак війна внесла свої корективи до планів, і конкурсанта від нашої країни ми обиратимемо вже у грудні. Нагадаємо, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі.

Фінал Нацвідбору відбудеться вже цієї суботи 17 грудня 2022 року в Києві, повідомляє suspilne.eurovision в Instagram. Щобільше, конкурс пройде в укритті з метою безпеки всіх учасників.

Нагадаємо, що у фіналі Національного відбору за можливість представити Україну на міжнародній арені боротимуться 10 артистів : 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.

Де і коли дивитись Нацвідбір Євробачення-2023

Трансляція Нацвідбору на Євробачення 2022 року розпочнеться на всіх платформах "Суспільного" о 17:00. Його "традиційно" транслюватимуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також подивитися конкурс можна буде у додатку "Дія".

Зазначимо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на Євробачення 2023 року займається ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН". Цього року "Суспільне" також відмовилося співпрацювати з каналом СТБ.

Нацвідбір на Євробачення 2023 від України: що відомо

Склад та журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення українці визначили за допомогою онлайн-голосування. За підсумками опитування до складу журі включено трьох артистів – Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя .

. До участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці чи групи, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі.

Мова пісні — будь-яка, крім російської.

Новий музичний продюсер конкурсу у 2023 році – лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров.

Усі заявки потенційних учасників приймали до 15 жовтня 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що організатори Євробачення ввели нові правила голосування, щоб уникнути плутанини і скандалів, які були у 2022 році. Тепер результати півфіналів залежатимуть лише від глядачів (а не комбінацією голосів журі та глядачів, як це було з 2009 року). Мало того, зможуть голосувати навіть ті країни, які не беруть участі.