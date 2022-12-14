Стало відомо, хто стане ведучими Нацвідбору на Євробачення 2023

Серед трійки ведучих – дві фіналістки "Євробачення"

Вже цієї суботи, 17 грудня, українці визначаться, хто представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі. А допомагати координувати процес вибору, а простіше кажучи ведучими Національного відбору стали — фіналістка "Євробачення 2021", солістка групи Go_A Катерина Павленко, ще одна фіналістка "Євробачення" лише у 2013 році, співачка Злата Огнєвіч, і незмінний коментатор конкурсу, ведучий Тимур Мірошніченко.

Про це організатори шоу повідомили на сайті "Суспільного" 14 грудня. Нагадаємо, що для безпеки всіх учасників конкурсу фінал Нацвідбору проходитиме в укритті.

"Цього року буде особливий Нацвідбір, і я рада, що мене запросили стати частиною цього унікального заходу, який відбудеться в умовах війни, попри все" - зазначила Катерина Павленко.

А Тимур Мірошниченко зізнається, що ніяк не міг пропустити все, що пов’язане із Євробаченням, адже цей пісенний конкурс уже давно став частиною його життя. Ведучий є постійним коментатором як "Дитячого Євробачення", так і "дорослого". Також Тимур зазначив, що цього року дуже сильний склад фіналістів.

" Мені дуже подобається склад фіналістів цього року. По-перше, вони всі актуальні. Просто подивіться свої плейлисти і ви побачите саме ці імена. По-друге, вони всі різні. Тобто кожен знайде для себе улюблену пісню. По-третє, вони справжні. Справжні артисти, патріоти, бійці свого фронту. Упевнений, що на нас чекає один із найкрутіших відборів у нашій історії" — каже Мірошниченко.

Раніше "Телеграф" писав, що організатори Євробачення ввели нові правила голосування, щоб уникнути плутанини і скандалів, які були у 2022 році. Тепер результати півфіналів залежатимуть лише від глядачів (а не комбінацією голосів журі та глядачів, як це було з 2009 року). Щобільше, зможуть голосувати навіть ті країни, які не беруть участі.