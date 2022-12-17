Хто має виграти Нацвідбір на "Євробачення-2023": слухачі визначились із переможцем (фото)

Перемогу пророкують українській співачці

У суботу, 17 грудня, стали відомі результати голосування серед шанувальників пісенного конкурсу "Євробачення". Слухачі впевнені у перемозі у Національному відборі української співачки Яни Шемаєвої, більш відомої як Jerry Heil. Перемогу дівчині раніше пророкували і букмекери.

За даними сайту eurovisionworld.com, на цей момент ймовірним переможцем Нацвідбору є Jerry Heil з композицією "When God Shut the Door" (50%), друге місце посідає співачка Krutь з треком "Колискова" (17%), а на третьому місці опинилася співачка Fiinka з піснею "Довбуш" (7%).

Результати голосування:

Де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення-2023

За право представляти Україну на Євробаченні у 2023 році змагатимуться 10 артистів: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krut, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та Tvorchi. Фінал відбудеться у суботу, 17 грудня, о 17:00 у Києві.

Українці зможуть проголосувати через додаток "Дія", так само цього року було обрано членів журі — Тараса Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Альтернативний спосіб голосування – SMS-повідомлення на номер, який глядачі побачать на екрані під час прямого ефіру.

"Телеграф" веде онлайн-трансляцію Нацвідбору на "Євробачення-2023", тож не пропустіть!