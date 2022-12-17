"Хітів немає": Кондратюк пройшовся по пісням учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023"

Продюсер має сумніви, що з такими піснями Україна переможе на міжнародному конкурсі

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк розповів, як ставиться до конкурсних пісень молодих виконавців-учасників Національного відбору на "Євробачення-2023".

У коментарі УНІАН Кондратюк висловився, що розчарований підбором та якістю синглів усіх музикантів. Якби він був у журі Нацвідбору, то всі учасники потрапили б під роздачу. Водночас продюсер зазначив, що це його особиста думка, яка не претендує на те, щоб бути експертною.

"Я прослухав усі десять пісень, і не почув жодного хіта. Чи то у мене проблеми зі сприйняттям сучасної музики під час війни, чи щось ще, не знаю. Але, на мій погляд, TVORCHI, здається, втретє беруть участь у Нацвідборі, та їхні попередні пісні були яскравішими… Мені хочеться сказати мало хороших слів щодо конкурентоспроможності цих пісень у Ліверпулі", — сказав Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що загалом у фіналі Національного відбору за можливість представити Україну на міжнародній арені боротимуться 10 артистів: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.

Суддями Нацвідбору у 2022 році стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала і фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Журі цього року українці обирали за допомогою голосування у "Дії".