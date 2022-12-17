"Хитов нет": Кондратюк прошелся по песням участников Нацотбора на "Евровидение-2023"

Продюсер сомневается, что с такими песнями Украина победит на международном конкурсе

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, как относится к конкурсным песням молодых исполнителей-участников Национального отбора на "Евровидение-2023".

В комментарии УНИАН Кондратюк высказался, что разочарован подбором и качеством синглов всех музыкантов. Если бы он был в жюри Нацотбора, то все бы участники попали под раздачу. В то же время продюсер отметил, что это его личное мнение, которое не претендует на то, чтобы быть экспертным.

"Я прослушал все десять песен, и не услышал ни одного хита. То ли у меня проблемы с восприятием современной музыки во время войны, то ли что-то еще, не знаю. Но, на мой взгляд, TVORCHI, кажется, третий раз берут участие в Нацотборе, и их предыдущие песни были более яркими… Мне хочется сказать мало хороших слов по поводу конкурентоспособности этих песен в Ливерпуле", — сказал Игорь Кондратюк.

Напомним, что всего в финале Национального отбора за возможность представить Украину на международной арене будут бороться 10 артистов: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.

Судьями Нацотбора в 2022 году стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Жюри в этом году украинцы выбирали с помощью голосования в "Дії".