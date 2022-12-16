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Нацотбор на Евровидение 2023: онлайн-трансляция финала (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Участники Нацотбора на Евровидение-2023 Новость обновлена 16 декабря 2022, 18:03
Участники Нацотбора на Евровидение-2023. Фото suspilne.media

Украинцы вместе с судьями Национального отбора определят представителя Украины на Евровидении-2023

В субботу, 17 декабря 2022 года, в Киеве состоится финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2023, который пройдет от имени нашей страны в Ливерпуле (Великобритания). Из десяти участников зрители и жюри выберут того, кто будет представлять Украину на 67-м популярном во всем мире конкурсе.

Рассказываем, когда начинается Национальный отбор на Евровидение, где смотреть онлайн Нацотбор, как голосовать за фаворита и кто борется за право стать представителем страны после триумфа Kalush Orchestra. Все подробности финала Нацотбора узнайте в текстовой трансляции на сайте "Телеграф".

Национальный отбор на "Евровидение" пройдет в Киеве. Концерт решено устроить в укрытии, данные о месте проведения не разглашаются. Начало Нацотбора – 17:00 17 декабря. Финалистами конкурса стали десять участников. Конкурсанты представили 5 песен на украинском и 5 песен на английском языке. Накануне финала состоялась жеребьевка, определившая порядковый номер выступления каждого из артистов.

Порядок выступления участников в финале Нацотбора 17 декабря:

  • Moisei — "I’m Not Alone"
  • OY Sound System — "Ой, тоскую"
  • DEMCHUK — "Alive"
  • Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • FIINKA — "Довбуш"
  • KRUTЬ — "Колыбельная"
  • Tember Blanche — "Я дома"
  • Angelina — "Stronger"
  • 2TONE — "Цветок"
  • TVORCHI — "Heart Of Steel"

Судьями Нацотбора в 2022 году стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Жюри в этом году украинцы выбирали своими силами с помощью голосования в "Дії".

Ведущие Нацотбора – финалистка "Евровидения-2021" солистка группы Go_A Екатерина Павленко, медная призерка "Евровидения-2013" певица Злата Огневич и неизменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко. В этом году конкурс получил нового музыкального продюсера – лидера группы Pianoбой, музыканта Дмитрия Шурова.

Нацотбор на Евровидение-2023: где смотреть онлайн

Транслировать Национальный отбор в прямом эфире бесплатно будет ряд платформ.

Прямую трансляцию можно смотреть:

Как проголосовать на Нацотборе 2023

Победителя финала Нацотбора будут определять жюри и зрители. Первое место займет тот артист, который суммарно получит больше всего баллов. Проголосовать на Нацотборе Евровидения 2023 можно двумя способами – в "Дії" и через SMS, причем как из Украины, так и из-за границы.

Как голосовать на Нацотборе в приложении "Дія":

  1. авторизуйтесь в приложении;
  2. нажмите Услуги — Опрос;
  3. выберите одного из 10 кандидатов.

Или отправьте SMS-сообщение на номер, который продемонстрируют на экране во время прямого эфира. Заметим: голосовать нужно только тогда, когда ведущие объявят о старте голосования.

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#Нацотбор #Национальный отбор на Евровидение #Євробачення #Національний відбір