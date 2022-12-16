Нацотбор на Евровидение 2023: онлайн-трансляция финала (видео)
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Украинцы вместе с судьями Национального отбора определят представителя Украины на Евровидении-2023
В субботу, 17 декабря 2022 года, в Киеве состоится финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2023, который пройдет от имени нашей страны в Ливерпуле (Великобритания). Из десяти участников зрители и жюри выберут того, кто будет представлять Украину на 67-м популярном во всем мире конкурсе.
Рассказываем, когда начинается Национальный отбор на Евровидение, где смотреть онлайн Нацотбор, как голосовать за фаворита и кто борется за право стать представителем страны после триумфа Kalush Orchestra. Все подробности финала Нацотбора узнайте в текстовой трансляции на сайте "Телеграф".
Национальный отбор на "Евровидение" пройдет в Киеве. Концерт решено устроить в укрытии, данные о месте проведения не разглашаются. Начало Нацотбора – 17:00 17 декабря. Финалистами конкурса стали десять участников. Конкурсанты представили 5 песен на украинском и 5 песен на английском языке. Накануне финала состоялась жеребьевка, определившая порядковый номер выступления каждого из артистов.
Порядок выступления участников в финале Нацотбора 17 декабря:
- Moisei — "I’m Not Alone"
- OY Sound System — "Ой, тоскую"
- DEMCHUK — "Alive"
- Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- FIINKA — "Довбуш"
- KRUTЬ — "Колыбельная"
- Tember Blanche — "Я дома"
- Angelina — "Stronger"
- 2TONE — "Цветок"
- TVORCHI — "Heart Of Steel"
Судьями Нацотбора в 2022 году стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Жюри в этом году украинцы выбирали своими силами с помощью голосования в "Дії".
Ведущие Нацотбора – финалистка "Евровидения-2021" солистка группы Go_A Екатерина Павленко, медная призерка "Евровидения-2013" певица Злата Огневич и неизменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко. В этом году конкурс получил нового музыкального продюсера – лидера группы Pianoбой, музыканта Дмитрия Шурова.
Нацотбор на Евровидение-2023: где смотреть онлайн
Транслировать Национальный отбор в прямом эфире бесплатно будет ряд платформ.
Прямую трансляцию можно смотреть:
- на телеканале "Суспільне Культура"
- сайтах "Суспільне Культура" и "Євробачення"
- Ютуб-каналы "Євробачення Україна"
- Фейсбук-странице "Євробачення Україна"
- слушать прямой эфир на "Радіо Промінь"
- в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТВ" и канал "Суспільне Культура".
Как проголосовать на Нацотборе 2023
Победителя финала Нацотбора будут определять жюри и зрители. Первое место займет тот артист, который суммарно получит больше всего баллов. Проголосовать на Нацотборе Евровидения 2023 можно двумя способами – в "Дії" и через SMS, причем как из Украины, так и из-за границы.
Как голосовать на Нацотборе в приложении "Дія":
- авторизуйтесь в приложении;
- нажмите Услуги — Опрос;
- выберите одного из 10 кандидатов.
Или отправьте SMS-сообщение на номер, который продемонстрируют на экране во время прямого эфира. Заметим: голосовать нужно только тогда, когда ведущие объявят о старте голосования.
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