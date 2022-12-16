Нацотбор на Евровидение 2023: онлайн-трансляция финала (видео)

Украинцы вместе с судьями Национального отбора определят представителя Украины на Евровидении-2023

В субботу, 17 декабря 2022 года, в Киеве состоится финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2023, который пройдет от имени нашей страны в Ливерпуле (Великобритания). Из десяти участников зрители и жюри выберут того, кто будет представлять Украину на 67-м популярном во всем мире конкурсе.

Рассказываем, когда начинается Национальный отбор на Евровидение, где смотреть онлайн Нацотбор, как голосовать за фаворита и кто борется за право стать представителем страны после триумфа Kalush Orchestra. Все подробности финала Нацотбора узнайте в текстовой трансляции на сайте "Телеграф".

Национальный отбор на "Евровидение" пройдет в Киеве. Концерт решено устроить в укрытии, данные о месте проведения не разглашаются. Начало Нацотбора – 17:00 17 декабря. Финалистами конкурса стали десять участников. Конкурсанты представили 5 песен на украинском и 5 песен на английском языке. Накануне финала состоялась жеребьевка, определившая порядковый номер выступления каждого из артистов.

Порядок выступления участников в финале Нацотбора 17 декабря:

Moisei — "I’m Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тоскую"

DEMCHUK — "Alive"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

FIINKA — "Довбуш"

KRUTЬ — "Колыбельная"

Tember Blanche — "Я дома"

Angelina — "Stronger"

2TONE — "Цветок"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

Судьями Нацотбора в 2022 году стали лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Жюри в этом году украинцы выбирали своими силами с помощью голосования в "Дії".

Ведущие Нацотбора – финалистка "Евровидения-2021" солистка группы Go_A Екатерина Павленко, медная призерка "Евровидения-2013" певица Злата Огневич и неизменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко. В этом году конкурс получил нового музыкального продюсера – лидера группы Pianoбой, музыканта Дмитрия Шурова.

Нацотбор на Евровидение-2023: где смотреть онлайн

Транслировать Национальный отбор в прямом эфире бесплатно будет ряд платформ.

Прямую трансляцию можно смотреть:

Как проголосовать на Нацотборе 2023

Победителя финала Нацотбора будут определять жюри и зрители. Первое место займет тот артист, который суммарно получит больше всего баллов. Проголосовать на Нацотборе Евровидения 2023 можно двумя способами – в "Дії" и через SMS, причем как из Украины, так и из-за границы.

Как голосовать на Нацотборе в приложении "Дія":

авторизуйтесь в приложении; нажмите Услуги — Опрос; выберите одного из 10 кандидатов.

Или отправьте SMS-сообщение на номер, который продемонстрируют на экране во время прямого эфира. Заметим: голосовать нужно только тогда, когда ведущие объявят о старте голосования.

Обновляется…