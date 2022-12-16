Кто представит Украину на Евровидении-2023: букмекеры назвали лидеров рейтинга

В рейтинге наметился серьезный лидер

В субботу, 17 декабря, в 17:00 состоится финал Национального отбора на Евровидение-2023 Зрители и жюри определят представителя от Украины на ежегодном песенном конкурсе, который пройдет от имени Украины в Великобритании.

Как сообщает "Телеграф", букмекеры уже называют вероятного победителя Нацотбора-2023. По их данным, первое место скорее всего займет певица Jerry Heil с композицией When god shut the door.

Сейчас полный рейтинг букмекеров выглядит следующим образом:

Jerry Heil – 1.70

Krutь – 2.05

Tvorchi – 23.00

Fiinka – 23.00

Moisei – 30.00

2tone – 40.00

OY Sound System – 45.00

Demchuk – 50.00

Angelina – 75.00

Tember Blanche – 100.00

Отметим, что Jerry Heil будет принимать участие в Нацотборе не первый раз.

К слову, лидирует певица в рейтингах сразу нескольких популярных букмекерских ресурсов.

Рейтинг букмекеров на Нацотбор Евровидения 2023

Букмекеры пророчат победу Jerry Heil

Где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение-2023

За право представлять Украину на Евровидении в 2023 году поборются 10 артистов: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krutь, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi. Финал состоится в субботу, 17 декабря, в 17:00 в Киеве.

Украинцы смогут проголосовать через приложение "Дія", так же в этом году были выбраны члены жюри — Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Альтернативный способ голосования — SMS-сообщение на номер, который зрители увидят на экране во время прямого эфира.

Прямой эфир будут транслировать:

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 2023 года на Евровидении введены новые правила голосования, зрители теперь будут больше влиять на результаты.