Кто представит Украину на Евровидении-2023: букмекеры назвали лидеров рейтинга
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В рейтинге наметился серьезный лидер
В субботу, 17 декабря, в 17:00 состоится финал Национального отбора на Евровидение-2023 Зрители и жюри определят представителя от Украины на ежегодном песенном конкурсе, который пройдет от имени Украины в Великобритании.
Как сообщает "Телеграф", букмекеры уже называют вероятного победителя Нацотбора-2023. По их данным, первое место скорее всего займет певица Jerry Heil с композицией When god shut the door.
Сейчас полный рейтинг букмекеров выглядит следующим образом:
- Jerry Heil – 1.70
- Krutь – 2.05
- Tvorchi – 23.00
- Fiinka – 23.00
- Moisei – 30.00
- 2tone – 40.00
- OY Sound System – 45.00
- Demchuk – 50.00
- Angelina – 75.00
- Tember Blanche – 100.00
Отметим, что Jerry Heil будет принимать участие в Нацотборе не первый раз.
К слову, лидирует певица в рейтингах сразу нескольких популярных букмекерских ресурсов.
Где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение-2023
За право представлять Украину на Евровидении в 2023 году поборются 10 артистов: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krutь, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi. Финал состоится в субботу, 17 декабря, в 17:00 в Киеве.
Украинцы смогут проголосовать через приложение "Дія", так же в этом году были выбраны члены жюри — Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Альтернативный способ голосования — SMS-сообщение на номер, который зрители увидят на экране во время прямого эфира.
Прямой эфир будут транслировать:
- Канал "Суспильне Культура",
- Facebook-канал "Общественное вещание",
- Сайт "Общественное Евровидение",
- YouTube-канал "Евровидение Украина",
- Приложение "Дія".
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 2023 года на Евровидении введены новые правила голосования, зрители теперь будут больше влиять на результаты.