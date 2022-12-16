Хто представить Україну на Євробаченні-2023: букмекери назвали лідерів рейтингу

У рейтингу намітився серйозний лідер

У суботу, 17 грудня, о 17:00 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Глядачі та журі визначать представника від України на щорічному пісенному конкурсі, який пройде від імені України у Великій Британії.

Як повідомляє "Телеграф", букмекери вже називають ймовірного переможця Нацвідбору-2023. За їхніми даними, перше місце швидше за все займе співачка Jerry Heil із композицією When god shut the door.

Зараз повний рейтинг букмекерів виглядає так:

Jerry Heil – 1.70

Krut – 2.05

Tvorchi – 23.00

Fiinka – 23.00

Moisei – 30.00

2tone – 40.00

OY Sound System – 45.00

Demchuk – 50.00

Angelina — 75.00

Tember Blanche — 100.00

Зазначимо, що Jerry Heil братиме участь у Нацвідборі не вперше.

До речі, лідирує співачка у рейтингах одразу кількох популярних букмекерських ресурсів.

Рейтинг букмекерів на Нацвідбір Євробачення 2023

Букмекери пророкують перемогу Jerry Heil

Де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення-2023

За право представляти Україну на Євробаченні у 2023 році змагатимуться 10 артистів: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krut, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та Tvorchi. Фінал відбудеться у суботу, 17 грудня, о 17:00 у Києві.

Українці зможуть проголосувати через додаток "Дія", так само цього року було обрано членів журі — Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну. Альтернативний спосіб голосування – SMS-повідомлення на номер, який глядачі побачать на екрані під час прямого ефіру.

Прямий ефір транслюватимуть:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 2023 року на Євробаченні запроваджено нові правила голосування, глядачі тепер більше впливатимуть на результати.