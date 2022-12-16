Хто представить Україну на Євробаченні-2023: букмекери назвали лідерів рейтингу
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У рейтингу намітився серйозний лідер
У суботу, 17 грудня, о 17:00 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Глядачі та журі визначать представника від України на щорічному пісенному конкурсі, який пройде від імені України у Великій Британії.
Як повідомляє "Телеграф", букмекери вже називають ймовірного переможця Нацвідбору-2023. За їхніми даними, перше місце швидше за все займе співачка Jerry Heil із композицією When god shut the door.
Зараз повний рейтинг букмекерів виглядає так:
- Jerry Heil – 1.70
- Krut – 2.05
- Tvorchi – 23.00
- Fiinka – 23.00
- Moisei – 30.00
- 2tone – 40.00
- OY Sound System – 45.00
- Demchuk – 50.00
- Angelina — 75.00
- Tember Blanche — 100.00
Зазначимо, що Jerry Heil братиме участь у Нацвідборі не вперше.
До речі, лідирує співачка у рейтингах одразу кількох популярних букмекерських ресурсів.
Де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення-2023
За право представляти Україну на Євробаченні у 2023 році змагатимуться 10 артистів: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krut, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та Tvorchi. Фінал відбудеться у суботу, 17 грудня, о 17:00 у Києві.
Українці зможуть проголосувати через додаток "Дія", так само цього року було обрано членів журі — Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну. Альтернативний спосіб голосування – SMS-повідомлення на номер, який глядачі побачать на екрані під час прямого ефіру.
Прямий ефір транслюватимуть:
- Канал "Супільне Культура" ,
- Facebook-канал "Суспільне мовлення" ,
- Сайт "Суспільне Євробачення" ,
- YouTube-канал "Євробачення Україна" ,
- Додаток "Дія".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 2023 року на Євробаченні запроваджено нові правила голосування, глядачі тепер більше впливатимуть на результати.