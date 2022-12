Кто должен выиграть Нацотбор на "Евровидение-2023": слушатели определились с победителем (фото)

Победу пророчат украинской певице

В субботу, 17 декабря, стали известны результаты голосования среди поклонников песенного конкурса "Евровидение". Слушатели уверены в победе в Национальном отборе украинской певицы Яны Шемаевой, более известной как Jerry Heil. Победу девушке ранее пророчили и букмекеры.

По данным сайта eurovisionworld.com, на данный момент вероятным победителем Нацотбора является Jerry Heil с композицией "When God Shut the Door" (50%), второе место занимает певица Krutь c треком "Колискова" (17%), а на третьем месте оказалась певица Fiinka с песней "Довбуш" (7%).

Результаты голосования:

Где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение-2023

За право представлять Украину на Евровидении в 2023 году поборются 10 артистов: 2tone, Angelina, Demchuk, Fiinka, Jerry Heil, Krutь, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi. Финал состоится в субботу, 17 декабря, в 17:00 в Киеве.

Украинцы смогут проголосовать через приложение "Дія", так же в этом году были выбраны члены жюри — Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Альтернативный способ голосования — SMS-сообщение на номер, который зрители увидят на экране во время прямого эфира.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2023", так что не пропустите!