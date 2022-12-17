"путін, щоб ти зд*х!": Вєрка Сердючка послала потужний меседж президенту рф (відео)

Артистка не посоромилася відправити послання кривавому диктатору прямо у прямому ефірі

У суботу, 17 грудня, українська виконавиця Вєрка Сердючка, під сценічним образом якої "ховається" Андрій Данилко, у прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура" звернулася до президента росії володимира путіна. Це сталося під час трансляції Нацвідбору на Євробачення-2023.

Артистка виконала власну пісню, "запалила" зал, а після виступу звернулася до кривавого диктатора, щоб він, так би мовити, пішов вже на покій.

"путін, щоб ти здох!", — викрикнула Вєрка Сердючка. Глядачі у залі підтримали артистку та почали кричати їй у такт.

Повний виступ Вєрки Сердючки на Нацвідборі-2023:

Раніше Андрій Данилко розповідав, як познайомився з президентом рф. Артист зазначив, що при їх першій зустрічі він був трохи напідпитку, а ось путін поводився дуже стримано і навіть соромився.

"Телеграф" повідомляв, що Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали дулю окупантам. Ще раніше Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".