Стало відомо, хто поїде від України на Євробачення: названо переможця Нацвідбору

Україна обрала свого представника на конкурсі

Традиційний Національний відбір на Євробачення 2023 в Україні відбувся цього року трохи раніше, ніж зазвичай. Вже в суботу, 17 грудня 2022 року, Україна визначилася чиїмось голосом вона зазвучить у фіналі міжнародного пісенного конкурсу в 2023 році, який пройде від імені нашої країни в Ліверпулі (Великобританія).

Разом на Євробаченні у 2023-му році Україна зазвучить голосом гурту TVORCHI, а це означає, що Європу українці розриватимуть піснею "Heart of Steel".

Учасники підкорили своїм голосом та виступом не лише суддів, а й глядачів Нацвідбору. У підсумку вони отримали у сумі 19 балів: 9 — від журі і 10 — від глядачів.

Виступ на Національному відборі-2023:

Нагадаємо, що Національний відбір на "Євробачення" проходив у Києві в укритті, про місце розташування якого не розголошувалися. Загалом у фіналі було десять учасників, половина з яких виступала з піснею українською мовою, а інша половина – англійською. Зазначимо, що за новими правилами Нацвідбору пісня може бути будь-якою мовою, крім російської.

Склад та журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення українці у 2023 році також визначали самостійно за допомогою онлайн-голосування. За підсумками опитування "переможцями" стали Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя.

Ведучими Нацвідбору були: фіналістка "Євробачення-2021" солістка гурту Go_A Катерина Павленко, мідна призерка "Євробачення-2013" співачка Злата Огневич та незмінний коментатор конкурсу, який веде Тимур Мірошниченко. Також у 2023 році Нацвідбір отримав і нового продюсера — ним став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров.

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.