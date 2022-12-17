Стало известно, кто поедет от Украины на Евровидение: назван победитель Нацотбора

Украина выбрала своего представителя на конкурсе

Традиционный Национальный отбор на Евровидение 2023 в Украине состоялся в этом году немного ранее, чем обычно. Уже в субботу, 17 декабря 2022 года, Украина определилась чьим голосом она зазвучит в финале международного песенного конкурса в 2023 году, который пройдет от имени нашей страны в Ливерпуле (Великобритания).

Итого на Евровидении в 2023-м году Украина зазвучит голосом TVORCHI, а это значит, что Европу украинцы будут разрывать песней "Heart of Steel".

Участник покорил своим голосом и выступлением не только судей, но и зрителей Нацотбора. В итоге он получил в сумме баллов: 9 — от жюри и 10 — от зрителей.

Выступление на Национальном отборе-2023:

Напомним, что Национальный отбор на "Евровидение" проходил в Киеве в укрытии, о месте расположения которого не разглашались. Всего в финале было десять участников, половина из которых выступала с песней на украинском языке, а другая половина — на английском. Отметим, что по новым правилам Нацотбора песня может быть на любом языке, кроме русского.

Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения украинцы в 2023 году также определяли самостоятельно, с помощью онлайн-голосования. По итогам опроса "победителями" стали – Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя.

Ведущими Нацотбора были: финалистка "Евровидения-2021" солистка группы Go_A Екатерина Павленко, медная призерка "Евровидения-2013" певица Злата Огневич и неизменный комментатор конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко. Также в 2023 году, Нацотбор получил и нового продюсера — им стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров.

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.