"путин, чтоб ты сд*х!": Верка Сердючка послала мощный месседж президенту рф (видео)

Артистка не постеснялась отправить послание кровавому диктатору прямо в прямом эфире

В субботу, 17 декабря, украинская исполнительница Верка Сердючка, под сценическим образом которой "прячется" Андрей Данилко, в прямом эфире телеканала "Суспильне Культура" обратилась к президенту россии владимиру путину. Это произошло во время трансляции Нацотбора на Евровидени-2023.

Артистка исполнила собственную песню, "зажгла" зал, а после выступления обратилась к кровавому диктатору, чтобы он, так сказать, ушел уже на покой.

"путин, чтоб ты здох!", — выкрикнула Верка Сердючка. Зрители в зале поддержали артистку и начали кричать ей в такт.

Полное выступление Верки Сердючки на Нацотборе-2023:

Ранее Андрей Данилко рассказывал, как познакомился с президентом рф. Артист отметил, что при их первой встрече он был немного выпивший, а вот путин вел себя очень сдержано и даже стеснялся.

"Телеграф" сообщал, что Андрей Данилко с "мамой" Инною Белоконь показали шиш оккупантам. Еще ранее Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола тогда еще главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. На своей странице в Инстаграме артистка назвала российского пропагандиста "самозванкой".