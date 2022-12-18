Букмекери оцінили шанси TVORCHI на "Євробаченні-2023": знову прогнозують перемогу?

Переможці Нацвідбору зайняли перший рядок рейтингу

Не минуло й доби, як букмекери вже встигли скласти рейтинг учасників престижного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Імовірним переможцем на музичному заході на цей час вважається група TVORCHI – представники від України, які виграли Нацвідбір з піснею Heart of Steel у суботу, 17 грудня.

За даними на сайті eurovisionworld.com, шанси на перемогу українських музикантів становлять 21%. На другому місці опинилася Італія (8%), а на третьому — Швеція (8%).

У першу десятку увійшли Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія та Польща.

Проте варто зазначити, що Україна тримається на першому місці через те, що одні країни ще не обрали свого кандидата на участь, а інші — конкурсні пісні. Так, від Нідерландів було представлено виконавців Mia Nicolai & Dion Cooper’s; від Ізраїлю — співачка Noa Kirel’s; від Кіпру — співак Andrew Lambrou’s; від Словенії — групи Joker Out’s.

Скріншот таблиці — eurovisionworld.com

Що відомо про гурт TVORCHI

Колектив складається із двох хлопців — саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні, які вирішили присвятити себе музиці. Докладніше про історію дуету TVORCHI читайте у нашому попередньому матеріалі.