Букмекеры оценили шансы TVORCHI на "Евровидении-2023": снова прогнозируют победу?

Победители Нацотбора заняли первую строчку рейтинга

Не прошло и суток, как букмекеры уже успели составить рейтинг участников престижного песенного конкурса "Евровидение-2023". Вероятным победителем на музыкальном мероприятии на данный момент считается группа TVORCHI — представители от Украины, которые выиграли Нацотбор с песней Heart of Steel в субботу, 17 декабря.

Согласно данным на сайте eurovisionworld.com, шансы на победу украинских музыкантов составляют 21%. На втором месте оказалась Италия (8%), а на третьем Швеция (8%).

В первую десятку вошли Великобритания, Испания, Норвегия, Греция, Франция, Австралия и Польша.

Однако стоить отметить, что Украина держится на первом месте из-за того, что одни страны еще не выбрали своего кандидата на участие, а другие — конкурсные песни. Так, от Нидерландов были представлены исполнители Mia Nicolai & Dion Cooper's; от Израиля — певица Noa Kirel's; от Кипра — певец Andrew Lambrou's; от Словении — группы Joker Out's.

Скриншот таблицы - eurovisionworld.com

Что известно о группе TVORCHI

Коллектив складывается из двух парней — саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни, которые решили посвятить себя музыке. Подробнее об истории дуэта TVORCHI читайте в нашем предыдущем материале.