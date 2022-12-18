Представитель Украины на Евровидении 2023 - группа TVORCHI: что о них известно (фото, видео)

Парни стали лидерами зрительского голосования

В субботу, в одном из киевских укрытий прогремел финал Национального отбора на Евровидение 2023, в результате которого украинцы выбрали своего представителя на песенном конкурсе. Итого, на международной арене в Ливерпуле в 2023 году Украина зазвучит голосом группы TVORCHI. В голосовании парни набрали 19 баллов из 20-ти возможных, но что более важно, что 10 из них, то есть максимальную оценку они получили от зрителей.

"Телеграф" рассказывает, что это за группа и что о них известно. Также мы предлагаем вам немного больше окунуться в их творчество, и послушать их лучшие хиты.

Что известно о группе TVORCHI

Коллектив складывается из двух парней — саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни, которые решили посвятить себя музыке, отложив дипломы об окончании фармацевтического вуза в Тернополе, где они и познакомились.

Группа основана сравнительно недавно — в 2018 году, однако их творчество достаточно быстро начало давать им "плоды" в виде поклонников и славы. Наиболее активно о них заговорили во время их первой попытки "штурмовать" Евровидение в 2020 году. Отметим, что тогда еще малоизвестные музыканты сразу стали фаворитами Нацотбора, однако тогда они проиграли группе Go-A.

Андрей Гуцуляка — парень, которого мы видим за стройкой с аппаратурой, выступает саунд-продюсером коллектива. Он из обычной украинской семьи. Рос в селе Вильховец, где он также окончил школу и поступил в колледж. Вокалист Джеффри, (настоящее имя — Джимо Аугустус Кехинде) же родился в достаточно обеспеченной семье военных в Нигерии, однако желание вырваться из-под опеки родителей привело парня в Украину.

Стоит отметить, что парни познакомились при очень забавных обстоятельствах. Андрей предложил Джеффри бартер по изучению языков, ведь хотел подтянуть английский, ну а взамен обещал курсы украинского. Ну, как видим, бартер сложился достаточно удачно, и уже в мае он поедет на Евровидение представлять Украину.

Информация для девушек: оба музыканта женаты, и при чем избранницей Джеффри является украинка. Со своими семьями парни живут в Тернополе, и переезжать пока не планируют. Интересный факт — у Джеффри есть брат близнец.

С начала полномасштабного вторжения Андрей и Джеффри остаются в Украине. Парни занимаются волонтерством, а также ездят с благотворительными выступлениями по всему миру.

TVORCHI: популярные песни

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.