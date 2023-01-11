Полякова та Єфросиніна різко "наїхали" на Злату Огневич — вона відповіла (фото, відео)

Схоже, навколо "дорослих дівчаток" намічається черговий скандал

Співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна негативно висловилися про одну з українських співачок, образивши її пісні та заявивши, що та хайповала на мовному скандалі з їхньою участю, а потім просила про підтримку кліпу у соцмережах. Імені "дорослі дівчатка" не називали, але, судячи з усього, йдеться про Злату Огневич.

Про це йдеться у нещодавньому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчата". Єфросиніна та Полякова також згадали, як Огневич висловлювалася проти зірок, які залишили Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Так, Єфросиніна заявила, що співачка при виході пісні чи кліпу звертається до неї із проханням розмістити анонс.

"Я ігнорую, бо думаю, ну у людини, мабуть, клепки немає. Ти мене всюди с*еш, і тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати "яка класна пісня", хоча пісня г*вно," — заявила Маша.

На що Полякова додала: "Як усі пісні в неї".

Більше того, Єфросиніна розповіла, як артистка просила підтримати її у голосуванні за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Саме Злата Огневич була однією із кандидатур.

"Вона мені пише, не Джамала, не The Hardkiss (Юлія Саніна. – Ред.), а вона – ця співачка. "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували, як за члена журі на "Євробаченні". І я думаю, це вже вищий пілотаж", — сказала Єфросиніна.

Полякова додала, що та, мовляв, "просто сі*нула і забула".

На те, що йдеться про Огневич, вказує одна з фраз Полякової. За її словами, співачка заявляла "Добре, що дали нам видихнути". Справді, Злата Огневич у липні "підколола" колег, які повернулися до України.

"Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже півроку за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", — говорилося в акаунті Огневич.

Зберігся скріншот історії Огневич

Варто зазначити, що на той час в Україну повернулися дві топові українські артистки — Тіна Кароль та Оля Полякова. Остання на той момент встигла виступити з концертом у метро перед бійцями.

Злата Огневич поки що на такі заяви з боку артисток не реагувала, проте свіжа сторіз в її Інстаграмі натякає на її ставлення до ситуації.

"Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це насамперед думки. А вони тільки у вашій голові", — йдеться на сторінці Огневич.

Огневич згадала у новій історії про певні образи

Раніше "Телеграф" розповідав, що Маша Єфросиніна прокоментувала звинувачення шанувальників в анорексії та назвала причину свого схуднення.