Тіна Кароль заворожила новими відвертими фото у пальті на голе тіло

Нові світлини співачки виглядають просто фантастично — стилісти добре попрацювали над зовнішнім виглядом і без того вродливої виконавиці

Відома українська співачка та акторка Тіна Кароль, яка нещодавно викладала рідкісні фото свого дорослого сина, знову потішила шанувальників. Цього разу зірка опублікувала цілу серію фото зі зйомок у Києві, на яких вона позує в самому лишень пальті.

Знімки з’явилися на її сторінці в Instagram, а також в офіційному Telegram-каналі знаменитості. Хоча в останньому випадку йдеться про бекстейдж фотосесії — там є і фото, і відео зі зйомок.

Неймовірні світлини Тіни Кароль в Інстаграмі супроводжуються таким текстом: "Крізь лихоліття і війну водночас наш обов'язок — бути ВЖЕ на висоті у всьому. Творити, надихати, бути креативними. Наша місія, окрім захисту Батьківщини, відкрити світові нову державу, де все досконало. Від суспільства до сервісу. Все інше ми відбудуємо. Я люблю нашу країну і наш світ в ній. Forever Young".

Зауважимо, що стилісти добре попрацювали над кольоровою гамою, і підібрали для Тіни Кароль синє пальто відтінку електрик, аби підкреслити її ніжний тон шкіри та блакитні очі. Особливої уваги заслуговують й інші деталі образу — зачіска з ефектом мокрого волосся, вишуканий макіяж і масивна золотиста прикраса на шиї.

А от кадри з бекстейджу зірка вирішила підписати зовсім інакше: "Обожнюю зйомки в Києві. Навіть якщо немає світла ми знаходимо ресурси для створення краси, натхнення та креативу просто тому що українці, просто тому що вільні у світогляді", — пише співачка.

До речі, на одному з відео в якийсь момент зі співачки почало спадати пальто. Вона його заледве зловила.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росії Тіна Кароль подалася у гастрольний тур за кордон. Його метою було розказати всьому світу, що насправді відбувається в Україні, та зібрати кошти для воїнів ЗСУ та постраждалих від війни громадян.

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