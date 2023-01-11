Тина Кароль заворожила новыми откровенными фото в пальто на голое тело

Новые фотографии певицы выглядят просто фантастически — стилисты хорошо поработали над внешним видом и без того красивой исполнительницы

Известная украинская певица и актриса Тина Кароль, недавно выкладывавшая редкие фото своего взрослого сына, снова порадовала поклонников. На этот раз звезда опубликовала целую серию фото со съемок в Киеве, на которых она позирует в одном только пальто.

Снимки появились на ее странице в Instagram, а также в официальном Telegram-канале знаменитости. Хотя в последнем случае речь идет о бекстейдже фотосессии – там есть и фото, и видео со съемок.

Невероятные фотографии Тины Кароль в Инстаграме сопровождаются следующим текстом: "Сквозь лихолетье и войну одновременно наш долг — быть УЖЕ на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия, кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все совершенно. От общества до сервиса. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней. Forever Young".

Заметим, что стилисты хорошо поработали над цветовой гаммой, и подобрали для Тины Кароль синее пальто оттенка электрик, чтобы подчеркнуть ее нежный тон кожи и голубые глаза. Особого внимания заслуживают и другие детали образа — прическа с эффектом мокрых волос, изысканный макияж и массивное золотистое украшение на шее.

А вот кадры с бэкстейджа звезда решила подписать совсем иначе: "Обожаю съемки в Киеве. Даже если нет света мы находим ресурсы для создания красоты, вдохновения и креатива просто потому что украинцы, просто потому что свободны в мировоззрении", — пишет певица.

Кстати, на одном из видео в какой-то момент с певицы начало спадать пальто. Она его с трудом поймала.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии Тина Кароль отправилась в гастрольный тур за границу. Его целью было рассказать всему миру, что происходит в Украине, и собрать средства для воинов ВСУ и пострадавших от войны граждан.

Ранее мы сообщали, что известный украинский актер кино, театра и дубляжа – 44-летний Дмитрий Линартович – получил серьезное ранение на фронте. По дороге в больницу он успел снять видеообращение к украинцам, а сегодня появилось его первое фото после тяжелой контузии.