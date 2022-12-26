Тина Кароль показала своего взрослого сына: редкие фото

Сейчас он учится в элитной школе в Британии, с мамой они встречаются только на каникулах.

Известная украинская певица Тина Кароль по случаю Рождества выложила редкие семейные кадры со своим сыном Вениамином, который сейчас учится в Великобритании. Парню – 14 лет, с мамой он видится не очень часто, поэтому в сети достаточно мало их общих фото.

Накануне звезда показала, как они с Вениамином готовят праздничный рождественский ужин. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-stories.

Под рождественские колядки Тина Кароль показала, что они готовят запеченную курицу и салат. Парень всячески помогал маме и даже принялся порезать лук.

Похоже, Тина Кароль с сыном отмечали Рождество именно 25 декабря

Далее в сторис певицы видим несколько фото с сыном. На первых – они празднично одеты, правда – оба в черное, следующие фото сделаны уже в машине.

Кароль видится с сыном не очень часто, поэтому в сети не так много их общих фото

Напомним, что сын Вениамин Евгеньевич Огир – единственный ребенок звезды. Он женился на Тине Кароль (Татьяне Либерман — это ее настоящее имя) с украинским продюсером Евгением Огиром. Муж певицы ушел из жизни в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка.

Вениамину 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет. В настоящее время он учится в элитной школе Repton Preparatory School в Великобритании. Кароль видится с сыном только на каникулах. Кроме обучения, у парня много других увлечений: он танцует гопак, играет на фортепиано и барабанах, занимается фехтованием.

Тина Кароль выкладывала в сеть фото с празднования 14-летия своего сына

В ноябре прошлого года Тину Кароль заметили в компании завидного холостяка. Фото "парочки" были сделаны в Грузии, куда певица ездила для участия в грузинском варианте шоу "Танцы со звездами".