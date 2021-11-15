Тину Кароль заметили в компании завидного холостяка (фото)
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Известная украинская певица засветилась в компании Иракли Макацарии.
Популярная певица, Народная артистка Украины Тина Кароль, которая ранее предстала в новом имидже в своем новом клипе на песню "Двойной рай", решила посетить родину известного телеведущего, участника реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарии — Грузию.
О своей поездке в Тбилиси у себя на странице в Инстаграм рассказала сама Тина, а деталями ее приезда поделился сам Макацария.
Оказывается, Тину Кароль пригласили выступить на грузинском варианте шоу "Танцы со звездами". Помимо этого, артистка дала интервью грузинскому красавцу, которое в сором времени пообещал опубликовать Иракли.
Стоит отметить, что Тина Кароль впервые приехала в Грузию и это будет ее первое выступление перед грузинскими зрителями. Как рассказал Макацария, артистке безумно нравится в Тбилиси и она полна позитивных эмоций.
На своей странице в соцсети Тина поделилась закулисьем грузинских "Танцев". Судя по настроению артистки, ей безумно нравиться находится в Грузии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.
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