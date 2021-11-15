Укр

Тину Кароль заметили в компании завидного холостяка (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
168
Тина Кароль отправилась в Грузию Новость обновлена 15 ноября 2021, 23:02
Тина Кароль отправилась в Грузию

Известная украинская певица засветилась в компании Иракли Макацарии.

Популярная певица, Народная артистка Украины Тина Кароль, которая ранее предстала в новом имидже в своем новом клипе на песню "Двойной рай", решила посетить родину известного телеведущего, участника реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарии — Грузию.  

О своей поездке в Тбилиси у себя на странице в Инстаграм рассказала сама Тина, а деталями ее приезда поделился сам Макацария. 

Оказывается, Тину Кароль пригласили выступить на грузинском варианте шоу "Танцы со звездами". Помимо этого, артистка дала интервью грузинскому красавцу, которое в сором времени пообещал опубликовать Иракли. 

Стоит отметить, что Тина Кароль впервые приехала в Грузию и это будет ее первое выступление перед грузинскими зрителями. Как рассказал Макацария, артистке безумно нравится в Тбилиси и она полна позитивных эмоций. 

На своей странице в соцсети Тина поделилась закулисьем грузинских "Танцев". Судя по настроению артистки, ей безумно нравиться находится в Грузии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.

Теги:
#Тина Кароль #Иракли Макацария
Вакцинация
Украина
Вакцинированным украинцам будут платить деньги, но потратить их можно не на все
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация
Вакцинированным украинцам будут платить деньги, но потратить их можно не на все
Дата публикации
Категория
Ситуация на польско-белорусской границе
Мигранты VS польская армия: могут ли беженцы взять курс на Украину (карта)
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Украине
В Минздраве расставили все точки над "і" в вопросе, умирают ли украинцы после прививки от COVID-19
Дата публикации
Категория
Елена Шуляк
Новое лицо "Слуги народа": партия выбрала "наследницу" Корниенко