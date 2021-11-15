Тину Кароль заметили в компании завидного холостяка (фото)

Известная украинская певица засветилась в компании Иракли Макацарии.

Популярная певица, Народная артистка Украины Тина Кароль, которая ранее предстала в новом имидже в своем новом клипе на песню "Двойной рай", решила посетить родину известного телеведущего, участника реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарии — Грузию.

О своей поездке в Тбилиси у себя на странице в Инстаграм рассказала сама Тина, а деталями ее приезда поделился сам Макацария.

Оказывается, Тину Кароль пригласили выступить на грузинском варианте шоу "Танцы со звездами". Помимо этого, артистка дала интервью грузинскому красавцу, которое в сором времени пообещал опубликовать Иракли.

Стоит отметить, что Тина Кароль впервые приехала в Грузию и это будет ее первое выступление перед грузинскими зрителями. Как рассказал Макацария, артистке безумно нравится в Тбилиси и она полна позитивных эмоций.

На своей странице в соцсети Тина поделилась закулисьем грузинских "Танцев". Судя по настроению артистки, ей безумно нравиться находится в Грузии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.