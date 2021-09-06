"Корона задела потолок": Тина Кароль угодила в скандал из-за неуместного наряда (видео)
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Тина Кароль попала впросак с выбором наряда для торжественного мероприятия.
Украинская певица Тина Кароль славится безупречным стилем. Для светских выходов певица часто выбирает утонченные платья, которые вызывают восторг у поклонников. Однако с ее сценическими нарядами все не так радужно. Так, ранее певицу заподозрили в плагиате образов Шер и Дженифер Лопес, а теперь певица отличилась неуместным цветом наряда на свадьбе, куда ее пригласили выступить.
Кароль выбрала для своего выступления на радостном событии наряд черного цвета. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".
"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите распишитесь", — посетовала организатор свадьбы Кристина Кривцова.
В комментариях к посту пользователи выразили негативное отношения к выбору наряда Тиной.
- "Кто-то просто забыл, что это заказ клиента с четкими требованиями за его же деньги, а не ее сольник. Корона опять задела потолок";
- "Вот и не зовите ее больше, будет тогда посговорчивее и без фокусов. Репертуар для свадьбы тоже странный. Скандал! Прям, в точку по теме мероприятия";
- "Мне кажется, когда артист идёт выступать на корпоратив и берет тройной гонорар, то должен играть по правилам заказчика".
Ранее "Телеграф" писал, что на "Танцах со звездами" Тину Кароль заменит новая ведущая. Рассказываем, кто такая Иванна Онуфрийчук.
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