"Корона задела потолок": Тина Кароль угодила в скандал из-за неуместного наряда (видео)

Тина Кароль попала впросак с выбором наряда для торжественного мероприятия.

Украинская певица Тина Кароль славится безупречным стилем. Для светских выходов певица часто выбирает утонченные платья, которые вызывают восторг у поклонников. Однако с ее сценическими нарядами все не так радужно. Так, ранее певицу заподозрили в плагиате образов Шер и Дженифер Лопес, а теперь певица отличилась неуместным цветом наряда на свадьбе, куда ее пригласили выступить.

Кароль выбрала для своего выступления на радостном событии наряд черного цвета. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите распишитесь", — посетовала организатор свадьбы Кристина Кривцова.

В комментариях к посту пользователи выразили негативное отношения к выбору наряда Тиной.

"Кто-то просто забыл, что это заказ клиента с четкими требованиями за его же деньги, а не ее сольник. Корона опять задела потолок";

"Вот и не зовите ее больше, будет тогда посговорчивее и без фокусов. Репертуар для свадьбы тоже странный. Скандал! Прям, в точку по теме мероприятия";

"Мне кажется, когда артист идёт выступать на корпоратив и берет тройной гонорар, то должен играть по правилам заказчика".

Ранее "Телеграф" писал, что на "Танцах со звездами" Тину Кароль заменит новая ведущая. Рассказываем, кто такая Иванна Онуфрийчук.