"Передаем привет Джей Ло и Шер": в сети заметили плагиат в образах Тины Кароль

25 апреля, сразу после суперфинала вокального шоу "Голос країни", украинская певица Тина Кароль представила живой концерт, на котором исполнила все песни из своего нового альбома "Красиво".

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Тины Кароль.

Поклонники Народной артистки остались в восторге от нового звучания свое любимицы. В комментариях под видео фанаты делятся своими впечатлениями, отмечая высокий профессионализм Кароль, сравнивая ее с известными поп-дивами - Мадонной, Шер, Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Однако не только вокал Тины Кароль попал в обсуждение. Концертные образы, в которых певица предстала на концерте также очень напоминают наряды тех же артисток. Нельзя сказать, что они на 100% повторены, но фасоны и в целом идеи очень похожи.

Концерт Тины Кароль:

Ранее, "Телеграф" писал, что в эфире суперфинала шоу "Голос країни" Тина Кароль заявила, что покидает тренерское кресло, и хотела бы передать его Юлии Саниной.