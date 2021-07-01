"Сводит меня с ума красиво": Тина Кароль станцевала на роликах в новом клипе (видео)

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников своим новым образом. После выхода нового альбома "Красиво", артистку просто не узнать. Свой новый образ она сначала показала в клипе на песню "Скандал", который вышел еще 12 февраля.

А теперь продолжила видеоработой на песню "Красиво". В клипе артистка сексуально танцует в лифте. Сначала Тина предстает в деловом костюме, но по ходу песни раздевается до сексуального черного боди. И все это время Кароль танцует на необычных роликах.

Премьера видео состоялась 1 июля на ютуб-канале исполнительницы.

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. А песня "Красиво" — это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор", — комментирует свое новое творение Кароль.

В комментариях поклонники Тины Кароль восхищаются своей любимицей о чем говорят положительные отзывы и большое количество комплиментов.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль покинула концерт в Одессе из-за непогоды, обругав руководство клуба, за то, что они несерьезно относятся к своей работе.