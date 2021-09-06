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"Корона зачепила стелю": Тіна Кароль потрапила в скандал через недоречний наряд (відео)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Тіна Кароль Новина оновлена 06 вересня 2021, 17:19
Тіна Кароль

Тіна Кароль не вгадала з вибором наряду для урочистого заходу.

Українська співачка Тіна Кароль славиться бездоганним стилем. Для світських виходів співачка часто вибирає витончені сукні, які викликають захват у шанувальників. Однак з її сценічними нарядами все не так райдужно. Так, раніше співачку запідозрили в плагіаті образів Шер і Дженіфер Лопес, а тепер співачка відзначилася недоречним кольором вбрання на весіллі, куди її запросили виступити.

Кароль вибрала для свого виступу на радісну подію наряд чорного кольору. Відповідні відео опублікував Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Коли три місяці брифуєш артиста, висилаючи color mood і концепти. По-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте розпишіться", — поскаржилася організатор весілля Христина Кривцова.

У коментарях до посту користувачі висловили негативне ставлення до вибору вбрання Тіною.

  • "Хтось просто забув, що це замовлення клієнта з чіткими вимогами за його ж гроші, а не її сольник. Корона знову зачепила стеля";
  • "Ось і не кличте її більше, буде тоді зговірливими і без фокусів. Репертуар для весілля теж дивний. Скандал! Прям, в точку на тему заходу";
  • "Мені здається, коли артист йде виступати на корпоратив і бере потрійний гонорар, то повинен грати за правилами замовника".

Раніше "Телеграф" писав, що на "Танцях з зірками" Тіну Кароль замінить нова ведуча. Розповідаємо, хто така Іванна Онуфрійчук.

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