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Тіну Кароль помітили у компанії завидного холостяка (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тіна Кароль вирушила до Грузії Новина оновлена 15 листопада 2021, 23:02
Тіна Кароль вирушила до Грузії

Відома українська співачка засвітилася у компанії Іраклі Макацарії.

Популярна співачка, Народна артистка України Тіна Кароль, яка раніше з’явилася у новому іміджі у своєму новому кліпі на пісню "Подвійний рай", вирішила відвідати батьківщину відомого телеведучого, учасника реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарії — Грузію.

Про свою поїздку до Тбілісі у себе на сторінці в Інстаграм розповіла сама Тіна, а деталями її приїзду поділився сам Макацарія.

Виявляється, Тіну Кароль запросили виступити на грузинському варіанті шоу "Танці із зірками". Крім цього, артистка дала інтерв’ю грузинському красеню, яке найближчим часом пообіцяв опублікувати Іраклі.

Варто зазначити, що Тіна Кароль уперше приїхала до Грузії, і це буде її перший виступ перед грузинськими глядачами. Як розповів Макацарія, артистці дуже подобається в Тбілісі і вона сповнена позитивних емоцій.

На своїй сторінці у соцмережі Тіна поділилася залаштунками грузинських "Танців". Судячи з настрою артистки, їй шалено подобатися перебуває в Грузії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Тіна Кароль оскандалилася через недоречний образ на весіллі.

Теги:
#Тіна Кароль #Іраклі Макацарія
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