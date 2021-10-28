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"Потрапила в саме серце": новий кліп та образ Тіни Кароль активно обговорюють у мережі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тіна Кароль випустила новий кліп Новина оновлена 28 жовтня 2021, 22:31
Тіна Кароль випустила новий кліп

Артистка вирішила поекспериментувати зі своїм іміджем та обрізала чубчик.

Народна артистка України, популярна співачка Тіна Кароль продовжує дивувати своїх шанувальників новим стилем як у музиці, так і в житті. Артистка не перестає експериментувати та й не боїться цього робити.

У четвер, 28 жовтня, після того, як співачка заінтригувала шанувальників уривком зі своєї нової пісні в TikTok, Тіна Кароль представила повний кліп на пісню "Подвійний рай".

У новому музичному ролику артистка постала у новому образі: з рівним волоссям і чубчиком, а також Кароль змінила свої смаки у виборі помади — тепер це темні відтінки.

Зазначимо, що свій новий альбом, який також одержав назву "Подвійний рай", артистка присвятила своїй свободі.

Шанувальники Тіни Кароль після перегляду та прослуховування нового треку своєї улюблениці залишилися дуже задоволеними. Їм дуже сподобалося, як і нове відео артистки, так і її новий образ, про що говорить безліч позитивних та захоплених коментарів у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Тіна Кароль оскандалилася через недоречний образ на весіллі.

Теги:
#Музика #Тіна Кароль #Кліп #Співачка
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