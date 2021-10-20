"Двойной рай" від Кароль: співачка "злила" уривок нового синглу і назвала дату релізу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 43
36-річна артистка виклала шматочок прем’єри у себе в TikTok
Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше вразила своїми пишними грудьми в боді, на своїй офіційній сторінці в TikTok опублікувала відео з уривком своєї нової пісні під назвою "Двойной рай".
Також співачка назвала дату виходу нового альбому з однойменною назвою — це 29 жовтня.
"Цей день настав! Я відкриваю для тебе двері в "Двойной рай" і запрошую розчинитися в музиці для любові, вже з 29 жовтня", — поділилася Кароль в Інстаграмі.
За словами артистки, альбом "Двойной рай" — це музична повість про кохання з пронизливими текстами і яскравими мотивами меланхолії. "Двойной рай" присвячений одній людині і відносинам, від яких "ми обидва вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй волі".
У нових треках Тіна Кароль позбавляє себе феміністичного почерку і звертається до сильних вокальних партій, мрійливої і димчастої аури нульових.
@tinakarol
Сниппет «Двойной рай» Используй эффект «Двухцветные глаза», отмечай ##двойнойрай. Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией ##дуэт 🦭♬ Двойной рай - Тина Кароль
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Тіна Кароль викликала скандал через недоречний образ на весіллі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-