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"Двойной рай" від Кароль: співачка "злила" уривок нового синглу і назвала дату релізу

Автор
Тетяна Кармазіна
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Вихід нового альбому запланований на 29 жовтня Новина оновлена 20 жовтня 2021, 10:03
Вихід нового альбому запланований на 29 жовтня

36-річна артистка виклала шматочок прем’єри у себе в TikTok

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше вразила своїми пишними грудьми в боді, на своїй офіційній сторінці в TikTok опублікувала відео з уривком своєї нової пісні під назвою "Двойной рай".

Також співачка назвала дату виходу нового альбому з однойменною назвою — це 29 жовтня.

"Цей день настав! Я відкриваю для тебе двері в "Двойной рай" і запрошую розчинитися в музиці для любові, вже з 29 жовтня", — поділилася Кароль в Інстаграмі.

За словами артистки, альбом "Двойной рай" — це музична повість про кохання з пронизливими текстами і яскравими мотивами меланхолії. "Двойной рай" присвячений одній людині і відносинам, від яких "ми обидва вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй волі".

У нових треках Тіна Кароль позбавляє себе феміністичного почерку і звертається до сильних вокальних партій, мрійливої і димчастої аури нульових.

@tinakarol

Сниппет «Двойной рай» Используй эффект «Двухцветные глаза», отмечай ##двойнойрай. Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией ##дуэт 🦭

♬ Двойной рай - Тина Кароль

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Тіна Кароль викликала скандал через недоречний образ на весіллі.

Теги:
#Тіна Кароль #Пісні #Двойной рай
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