"Красиве тіло і ні краплі вульгарності": Тіна Кароль "засвітила" груди в прозорому боді

Нові фото співачки викликали активне обговорення в мережі.

Відома співачка, Народна артистка України Тіна Кароль, яка раніше потрапила в скандал через своє вбрання на урочистому заході, вразила своїх шанувальників підтягнутою фігурою, довгими ногами і пишними грудьми.

На своїй сторінці в Інстаграм виконавиця опублікувала кілька знімків з нової фотосесії, для якої вона приміряла прозоре боді з глибоким декольте і чорний бюстгальтер. На знімках співачка позувала в сексуальних позах, демонструючи витончену фігуру.

Варто зазначити, що для того, щоб підтримувати форму, артистка постійно займається в спортзалі і стежить за харчуванням: вона відмовилася від вживання мучного, солодкого і копченого. Також Кароль не вживає алкоголь.

"Плювати, що забрав, головне — в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", — заінтригувала підписом під фото співачка.

У коментарях прихильники Тіни Кароль захоплюються своєю улюбленицею і засипають її компліментами.

Раніше, "Телеграф" писав, що Тіна Кароль вперше за історію танцювального проєкту "Танці з зірками" НЕ буде його вести. Співачку замінила нова ведуча — Іванна Онуфрійчук.