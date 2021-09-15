"Красивое тело и ни капли пошлости": Тина Кароль "засветила" грудь в прозрачном боди
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Новые фото певицы вызвали активное обсуждение в сети.
Известная певица, Народная артистка Украины Тина Кароль, которая ранее угодила в скандал из-за своего наряда на торжественном мероприятии, поразила своих поклонников подтянутой фигурой, длинным ногами и пышной грудью.
На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала несколько снимков из новой фотосессии, для которой она примерила прозрачное боди с глубоким декольте и черны бюстгальтер. На снимках певица позировала в сексуальных позах, демонстрируя утонченную фигуру.
Стоит отметить, что для того, чтобы поддерживать форму, артистка постоянно занимается в спортзале и следит за питанием: она отказалась от употребления мучного, сладкого и копченого. Также Кароль не употребляет алкоголь.
"Плевать, что унесло, главное — в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе ", — заинтриговала подписью под фото певица.
В комментариях поклонники Тины Кароль восхищаются своей любимицей и засыпают ее комплиментами.
Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль впервые за историю танцевального проекта "Танцы со звездами" не будет его вести. Певицу заменила новая ведущая — Иванна Онуфрийчук.
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