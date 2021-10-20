"Двойной рай" от Кароль: певица "слила" отрывок нового сингла и назвала дату релиза

36-летняя артистка выложила кусочек премьеры у себя в TikTok

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее поразила своей пышной грудью в боди, на своей официальной странице в TikTok опубликовала видео с отрывком своей новой песни под названием "Двойной рай".

Также певица назвала дату выхода нового альбома с одноименным названием — это 29 октября.

"Этот день настал! Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" и приглашаю раствориться в музыке для любви, уже с 29 октября", — поделилась Кароль в Инстаграме.

По словам артистки, альбом "Двойной рай" — это музыкальная повесть о любви с пронзительными текстами и яркими мотивами меланхолии. "Двойной рай" посвящен одному человеку и отношениям, от которых "мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе".

В новых треках Тина Кароль лишает себя феминистического почерка и обращается к сильным вокальным партиям, мечтательной и дымчатой ауре нулевых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.