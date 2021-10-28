"Попала в самое сердце": новый клип и образ Тины Кароль активно обсуждают в сети

Артистка решила поэкспериментировать со своим имиджем и обрезала челку.

Народная артистка Украины, популярная певица Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников новым стилем как в музыке, так и в жизни. Артистка не перестает экспериментировать, да и не боится этого делать.

В четверг, 28 октября, после того как певица заинтриговала поклонников отрывком из своей новой песни в TikTok, Тина Кароль представила полный клип на песню "Двойной рай".

В новом музыкальном ролике артистка предстала в новом образе: с ровными волосами и челкой, а также Кароль сменила свои предпочтения в выборе помады — теперь это темные оттенки.

Отметим, что свой новый альбом, который также получил название "Двойной рай", артистка посвятила своей свободе.

Поклонники Тины Кароль после просмотра и прослушивания нового трека своей любимицы остались очень довольны. Им очень понравилось, как и новое видео артистки, так и ее новый образ, о чем говорит множество позитивных и восторженных комментариев в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.