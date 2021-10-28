Укр

"Попала в самое сердце": новый клип и образ Тины Кароль активно обсуждают в сети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Тина Кароль выпустила новый клип Новость обновлена 28 октября 2021, 22:31
Тина Кароль выпустила новый клип

Артистка решила поэкспериментировать со своим имиджем и обрезала челку. 

Народная артистка Украины, популярная певица Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников новым стилем как в музыке, так и в жизни. Артистка не перестает экспериментировать, да и не боится этого делать. 

В четверг, 28 октября, после того как певица заинтриговала поклонников отрывком из своей новой песни в TikTok, Тина Кароль представила полный клип на песню "Двойной рай".

В новом музыкальном ролике артистка предстала в новом образе: с ровными волосами и челкой, а также Кароль сменила свои предпочтения в выборе помады — теперь это темные оттенки. 

Отметим, что свой новый альбом, который также получил название "Двойной рай", артистка посвятила своей свободе.

Поклонники Тины Кароль после просмотра и прослушивания нового трека своей любимицы остались очень довольны. Им очень понравилось, как и новое видео артистки, так и ее новый образ, о чем говорит множество позитивных и восторженных комментариев в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре Тина Кароль оскандалилась из-за неуместного образа на свадьбе.

Теги:
#Музыка #Тина Кароль #Клип #Певица
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