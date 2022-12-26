Тіна Кароль показала свого дорослого сина: рідкісні фото

Зараз хлопець навчається в елітній школі у Британії, з мамою вони зустрічаються лише на канікулах

Відома українська співачка Тіна Кароль з нагоди Різдва виклала рідкісні сімейні кадри зі своїм сином Веніаміном, який зараз навчається у Великій Британії. Хлопцю — 14 років, з мамою він бачиться не дуже часто, тому в мережі досить мало їх спільних фото.

Напередодні зірка показала, як вони з Веніаміном готують святкову різдвяну вечерю. Відповідні кадри з'явилися в її Instagram-stories.

Під різдвяні колядки Тіна Кароль показала, що вони готують запечену курку й салат. Хлопець усіляко допомагав мамі і навіть взявся порізати цибулю.

Схоже, Тіна Кароль із сином відзначали Різдво саме 25 грудня

Далі у сторіз співачки бачимо кілька фото із сином. На перших — вони святково одягнені, щоправда — обоє у чорне, наступні фото зроблені вже у машині.

Кароль бачиться з сином не дуже часто, тому в мережі не так багато їх спільних фото

Нагадаємо, що син Веніамін Євгенович Огір — єдина дитина зірки. Він з'явився у шлюбі Тіни Кароль (Тетяни Ліберман — це її справжнє ім'я) з українським продюсером Євгеном Огіром. Чоловік співачки пішов із життя у 32 роки після тяжкої боротьби з раком шлунка.

Веніаміну 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років. Нині він вчиться в елітній школі Repton Preparatory School у Великій Британії. Кароль бачиться з сином лише на канікулах. Окрім навчання, хлопець має багато інших захоплень: він танцює гопак, грає на фортепіано та барабанах, займається фехтуванням.

Раніше Тіна Кароль викладала в мережу фото зі святкування 14-річчя свого сина

Торік у листопаді Тіну Кароль помітили у компанії завидного холостяка. Фото "парочки" були зроблені у Грузії, куди співачка їздила для участі у грузинському варіанті шоу "Танці із зірками".