Весь в батька: Тіна Кароль показала рідкісне фото підрослого сина від Євгена Огіра

Мама із сином відвідали штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями послала куди подалі росіянку Ксенію Собчак, показала свого дорослого сина Веніаміна. Батько хлопчика, український продюсер Євген Огір, помер на 33 році життя від раку шлунка у 2013 році.

37-річна виконавиця зараз активно гастролює світом, даючи благодійні концерти на підтримку України. Кароль рідко зустрічається з 13-річним сином, оскільки хлопець навчається в Англії. І лише нещодавно родина ненадовго возз’єдналася: зіркова мама із сином відвідали штаб-квартиру ООН, розташовану у Нью-Йорку, США.

"Нехай тобі, сину, вистачить сил і мудрості бути корисним світу, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде голосніше мого. Я була б щасливою. Безумовно, твоє життя — твій вибір, але я дозволю собі помріяти!" — написала співачка, прикріпивши до посту в сторіс Інстаграму фото Веніаміна, що подорослішав.

Варто відзначити, що хлопець дуже нагадує свого батька.

Євген Огір і Тіна Кароль були одружені з 2008 року

Раніше Тіна Кароль випустила перший із початку війни кліп на пісню "Вільні. Нескорені". Музичний ролик знімався на Харківщині. Співачка зізналася, що зніматись було досить складно.