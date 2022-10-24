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"Холостяк" Алекс Топольський розповів, яким був у дитинстві: "Завжди хотів бути схожим на батька" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Алекс Топольський Новина оновлена 24 жовтня 2022, 11:45
Алекс Топольський

Топольський зізнався, що завжди хотів стати бізнесменом.

Зовсім скоро стартує 12 сезон найромантичнішого реаліті-шоу України — "Холостяк", і головний герой шоу львівський бізнесмен Алекс Топольський вирішив підігріти інтерес до проєкту та до себе, поділившись кількома цікавими фактами про себе. А також він показав кілька своїх дитячих фотографій та фото свого батька.

Знімками та історіями Алекс поділився на своїй сторінці в Інстаграм у сторіс. Як виявилося, бувши дитиною, він уже знав, що стане бізнесменом, адже він завжди хотів бути схожим на свого тата. Поки всі його однолітки хотіли бути космонавтами чи льотчиками, він уже у 7 років почав займатися "бізнесом" і продавав на ринку різні ягоди, які збирав у своєї бабусі.

"Батько для мене був і залишається авторитетом. Щодня я просто дивився чим він займається і хотів бути схожим на нього", — підписав один зі знімків Холостяк.

Алекс Топольський показав свого батька
Алекс Топольський показав свого батька

Також Топольський зізнався, що у 12 років він по вуха закохався у свою молоду репетиторку з англійської мови. Усі ці факти він "проілюстрував" своїми дитячими фото.

Алекс Топольський показав свої дитячі фото
Алекс Топольський показав свої дитячі фото
Алекс Топольський показав свої дитячі фото

Як повідомляв "Телеграф", вже відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є й несподівані професії. Деякі з дівчат уже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в рф.

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