"Холостяк" Алекс Топольський розповів, яким був у дитинстві: "Завжди хотів бути схожим на батька" (фото)

Топольський зізнався, що завжди хотів стати бізнесменом.

Зовсім скоро стартує 12 сезон найромантичнішого реаліті-шоу України — "Холостяк", і головний герой шоу львівський бізнесмен Алекс Топольський вирішив підігріти інтерес до проєкту та до себе, поділившись кількома цікавими фактами про себе. А також він показав кілька своїх дитячих фотографій та фото свого батька.

Знімками та історіями Алекс поділився на своїй сторінці в Інстаграм у сторіс. Як виявилося, бувши дитиною, він уже знав, що стане бізнесменом, адже він завжди хотів бути схожим на свого тата. Поки всі його однолітки хотіли бути космонавтами чи льотчиками, він уже у 7 років почав займатися "бізнесом" і продавав на ринку різні ягоди, які збирав у своєї бабусі.

"Батько для мене був і залишається авторитетом. Щодня я просто дивився чим він займається і хотів бути схожим на нього", — підписав один зі знімків Холостяк.

Також Топольський зізнався, що у 12 років він по вуха закохався у свою молоду репетиторку з англійської мови. Усі ці факти він "проілюстрував" своїми дитячими фото.

Як повідомляв "Телеграф", вже відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є й несподівані професії. Деякі з дівчат уже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в рф.