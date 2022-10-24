"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, каким был в детстве: "Всегда хотел быть похожим на отца" (фото)

Топольский признался, что всегда хотел стать бизнесменом.

Совсем скоро(наконец-то) стартует 12 сезон самого романтического реалити-шоу Украины — "Холостяк", и главный герой шоу львовский бизнесмен Алекс Топольский решил подогреть интерес к проекту и к себе, поделившись несколькими интересными фактами о себе. А также он показал несколько своих детских фотографий и фото своего отца.

Снимками и историями Алекс поделился на своей странице в Инстаграм в сторис. Как оказалось, будучи ребенком он уже знал, что станет бизнесменом, ведь он всегда хотел быть похожим на своего папу. Пока все его сверстники хотели быть космонавтами или летчиками, он уже в 7 лет начал заниматься "бизнесом" и продавал на рынке различные ягоды, которые собирал у своей бабушки.

"Отец для меня был и остается авторитетом. Каждый день я просто смотрел чем он занимается и хотел быть похожим на него" — подписал один из снимков Холостяк.

Также Топольский признался, что в 12 лет он по уши влюбился в свою молодую репетиторшу по английскому языку. Все эти факты он "проиллюстрировал" своими детскими фото.

Как сообщал "Телеграф", уже известны подробности об участницах "Холостяка" 12 сезона. Среди них много моделей, девушек творческих индустрий, но есть и весьма неожиданные профессии. Некоторые из девушек уже не раз "светились" на экране, а одну заподозрили в ведении бизнеса в рф.