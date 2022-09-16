Тіна Кароль випустила першу пісню від початку війни: кліп знімався на Харківщині (відео)

Шанувальники засипали артистку компліментами і дякують за мотиваційний трек

Українська співачка Тіна Кароль, яка виступає з благодійними концертами по всьому світу та вважає незалежність України "своєю особистою метою", вперше з моменту повномасштабного вторгнення презентувала нову пісню. У кліпі показані кадри мальовничого місця в Харківській області, на тлі якого співачка постала у різних футуристичних образах.

Новий сингл Тіни Кароль порушує тему мотивації та сили, закликає до звільнення від нав’язаних стереотипів минулого. Кліп на пісню "Вільні. Нескорені" опубліковано на каналі співачки у Youtube у п’ятницю, 16 вересня. Відео зібрало вже тисячі переглядів і масу хвалебних відгуків.

Зйомки відео під режисурою Ксенії Каргіної та Єлизавети Клюзко проходили у кварцовому кар’єрі, що за 50 км від Харкова. Це штучно створений кар’єр із білими пісками. Місцеві називають це місце "блакитним озером", тому що в ясні дні вода набуває яскраво-бірюзового відтінку. Співачка зізналася, що зніматися було досить складно, через природні особливості у кар’єрі було неймовірно холодно, та й сипкі піски несуть загрозу.

Яскравим акцентом відеороботи став суперкар Atlas — всесвітньо відомий всюдихід українського виробництва, лише на ньому вдалося пересуватися кар’єром. У кліпі Тіна Кароль з’явилася у несподіваних та іноді навіть космічних образах.

Яскравий образ у кліпі. Фото: facebook.com/tina.karol

На всюдиході Atlas. Фото: facebook.com/tina.karol

Нотка хижості. Фото: facebook.com/tina.karol

Космічний лук. Фото: facebook.com/tina.karol

Співачка експериментує з образами. Фото: facebook.com/tina.karol

"Наш час настав, ми готові боротися за життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра опору, нерв непокірності, символ неминучих змін!" — заявила Тіна Кароль.

Шанувальники зірки в захваті від нового треку і дякують за "нарешті мотиваційний трек" у коментарях: "Мотивація нам зараз дуже потрібна, тому що після російського терору руки опускаються", "Дякую, навіть у такий складний для всіх нас час, ви не зупиняйтесь, і продовжуєте радувати нас своєю творчістю", "Тіна знову на музичній вершині!", "Нереальна мотивація від треку, дякую за творчість!".

Пісня збирає масу позитивних відгуків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Артем Пивоваров знову порадував шанувальників треком. Цього разу у тандемі з Олею Поляковою він випустив ліричну композицію "Тішся" на вірш Лесі Українки.