Тина Кароль выпустила первую песню с начала войны: клип снимался на Харьковщине (видео)

Поклонники засыпали артистку комплиментами и благодарят за наконец-то мотивирующий трек

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает с благотворительными концертами по всему мира и считает независимость Украины "своей личной целью", впервые с момента полномасштабного вторжения презентовала новую песню. В клипе показаны кадры живописного места в Харьковской области, на фоне которого певица предстала в разных футуристических образах.

Новый сингл Тины Кароль поднимает тему мотивации и силы, призывает к освобождению от навязанных стереотипов прошлого. Клип на песню "Вільні. Нескорені" опубликован на канале певицы в Youtube в пятницу, 16 сентября. Видео собрало уже тысячи просмотров и массу хвалебных отзывов.

Съемки видео под режиссурой Ксении Каргиной и Елизаветы Клюзко проходили в кварцевом карьере, что в 50 км от Харькова. Это искусственно созданный карьер с белоснежными песками. Местные называют это место "голубым озером", так как в ясные дни вода приобретает ярко-бирюзовый оттенок. Певица призналась, что сниматься было достаточно сложно, из-за природных особенностей в карьере было невероятно холодно, да и сыпучие пески таят опасность.

Ярким акцентом видеоработы стал суперкар Atlas – всемирно известный вездеход украинского производства, лишь на нем удалось перемещаться по карьеру. В клипе Тина Кароль появилась в неожиданных и иногда даже космических образах.

Яркий образ в клипе. Фото: facebook.com/tina.karol

На вездеходе Atlas. Фото: facebook.com/tina.karol

Нотка хищности. Фото: facebook.com/tina.karol

Космический лук. Фото: facebook.com/tina.karol

Певица экспериментирует с образами. Фото: facebook.com/tina.karol

"Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокоренности, символ неизбежных перемен!" – заявила Тина Кароль.

Поклонники звезды в восторге от нового трека и благодарят за "наконец-то мотивирующий трек" в комментариях: "Мотивация нам сейчас очень нужно, потому что после российского террора руки опускаются", "Спасибо то, даже в такое сложное для всех нас время, вы не останавливайтесь, и продолжаете радовать нас своим творчеством", "Тина снова на музыкальной вершине!", "Нереальная мотивация от трека, спасибо за творчество!".

Песня собирает массу положительных откликов

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Пивоваров снова порадовал поклонников треком. На этот раз в тандеме с Олей Поляковой он выпустил лирическую композицию "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.