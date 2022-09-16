Тина Кароль выпустила первую песню с начала войны: клип снимался на Харьковщине (видео)
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Поклонники засыпали артистку комплиментами и благодарят за наконец-то мотивирующий трек
Украинская певица Тина Кароль, которая выступает с благотворительными концертами по всему мира и считает независимость Украины "своей личной целью", впервые с момента полномасштабного вторжения презентовала новую песню. В клипе показаны кадры живописного места в Харьковской области, на фоне которого певица предстала в разных футуристических образах.
Новый сингл Тины Кароль поднимает тему мотивации и силы, призывает к освобождению от навязанных стереотипов прошлого. Клип на песню "Вільні. Нескорені" опубликован на канале певицы в Youtube в пятницу, 16 сентября. Видео собрало уже тысячи просмотров и массу хвалебных отзывов.
Съемки видео под режиссурой Ксении Каргиной и Елизаветы Клюзко проходили в кварцевом карьере, что в 50 км от Харькова. Это искусственно созданный карьер с белоснежными песками. Местные называют это место "голубым озером", так как в ясные дни вода приобретает ярко-бирюзовый оттенок. Певица призналась, что сниматься было достаточно сложно, из-за природных особенностей в карьере было невероятно холодно, да и сыпучие пески таят опасность.
Ярким акцентом видеоработы стал суперкар Atlas – всемирно известный вездеход украинского производства, лишь на нем удалось перемещаться по карьеру. В клипе Тина Кароль появилась в неожиданных и иногда даже космических образах.
"Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокоренности, символ неизбежных перемен!" – заявила Тина Кароль.
Поклонники звезды в восторге от нового трека и благодарят за "наконец-то мотивирующий трек" в комментариях: "Мотивация нам сейчас очень нужно, потому что после российского террора руки опускаются", "Спасибо то, даже в такое сложное для всех нас время, вы не останавливайтесь, и продолжаете радовать нас своим творчеством", "Тина снова на музыкальной вершине!", "Нереальная мотивация от трека, спасибо за творчество!".
Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Пивоваров снова порадовал поклонников треком. На этот раз в тандеме с Олей Поляковой он выпустил лирическую композицию "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.