Тіна Кароль послала Собчак на *** за вкид про бандерівців

Тіна Кароль послала Собчак за російським кораблем

Українська співачка Тіна Кароль, яка виступає з благодійними концертами по всьому світу та вважає незалежність України "своєю особистою метою", різко відреагувала на новий вкидок росіянкиКсенії Собчак . Хресниця путіна опублікувала у своїх соцмережах чергове вкидання, назвавши "бандерівців" і "нацистів", якими вона назвала героїв полку "Азов".

Такий коментар Собчак залишила під одним із постів. Кароль зробила репост висловлювання Собчак у своїх Instastories. "Йди на ***", – коротко відреагувала українська виконавиця.

У своєму коментарі Собчак знову розфантазувалась про те, що "бандерівці" робили жахливі речі, а полк "Азов" складається з "нацистів". При цьому блогерка додала, що росіянам потрібно хвилюватися не через українців, а через проблеми у своїй країні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни росії з Україною Собчак звинувачує у всьому виключно "керівництво країни" та активно пропагує тезу про так званих "хороших росіян". "Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогоднішнього дня. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії зараз — оптимісти. Песимісти все давно поїхали", — писала Собчак.