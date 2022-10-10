Тина Кароль послала Собчак на *** за вброс о бандеровцах

Тина Кароль послала Собчак вслед за русским кораблем

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает с благотворительными концертами по всему миру и считает независимость Украины "своей личной целью", резко отреагировала на новый вброс россиянки Ксении Собчак. Крестница путина опубликовала в своих соцсетях очередной вброс, назвав живущих в Украине "бандеровцев" и "нацистов", которыми она назвала героев полка "Азов".

Такой комментарий Собчак оставила под одним из постов. Кароль же сделала репост высказывания Собчак в своих Instastories. "Иди на ***", – кратко отреагировала украинская исполнительница.

В своем комментарии Собчак вновь расфантазировалась о том, что "бандеровцы" делали ужасные вещи, а полк "Азов" состоит из "нацистов". При этом блогерша добавила, что россиянам нужно волноваться не из-за украинцев, а из-за проблем в своей стране.

Напомним, что с начала полномасштабной войны россии с Украиной Собчак обвиняет во всем исключительно "руководство страны" и активно пропагандирует тезис про так называемых "хороших русских". "Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в россии сейчас — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — писала Собчак.