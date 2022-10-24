Весь в отца: Тина Кароль показала редкое фото подросшего сына от Евгения Огира

Мама с сыном посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Украинская певица Тина Кароль, на днях пославшая куда подальше россиянку Ксению Собчак, показала своего взрослого сына Вениамина. Отец мальчика, украинский продюсер Евгений Огир, умер на 33 году жизни от рака желудка в 2013 году.

37-летняя исполнительница сейчас активно гастролирует по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. Кароль редко видится с 13-летним сыном, поскольку парень учится в Англии. И только недавно семья ненадолго воссоединилась: звездная мама с сыном посетили штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, США.

"Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастливой. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать!" — написала певица, прикрепив к посту в сторис Инстаграма фото повзрослевшего Вениамина.

Стоить отметить, что парень очень похож на своего отца.

Евгений Огир и Тина Кароль были женаты с 2008 года

Ранее Тина Кароль выпустила первый с начала войны клип на песню "Вільні. Нескорені". Музыкальный ролик снимался на Харьковщине. Певица призналась, что сниматься было достаточно сложно.